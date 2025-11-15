Igliaukos seniūnas – žmonių pripažintas lyderis
Igliaukos seniūnijos seniūnas Saulius Burbulis, Marijampolės savivaldybės gyventojų nuomone, šiemet buvo išrinktas „Metų seniūnu“. S. Burbulis sako, kad apdovanojimas jam – ne tik įvertinimas, bet ir įpareigojimas. „Tai gražus titulas, bet ne finišas. Pripažinimas skatina dirbti dar nuoširdžiau, kad įrodyčiau, jog prizas pelnytas ne atsitiktinai“, – teigia Igliaukos seniūnijos seniūnas.
Kai reikia pagalbos, visi keliai veda pas seniūną
S. Burbulis atviras – kai pasklido žinia, kad Vietos savivaldos dienos proga Marijampolės savivaldybė organizuoja „Savivaldos gyvybė 2025“ apdovanojimus, kuriais siekta pagerbti savivaldos kūrėjus – Marijampolės savivaldybės specialistus, bendruomenių pirmininkus, seniūnaičius, seniūnus, S. Burbulis į tai žiūrėjo skeptiškai. Jis tvirtina, kad seniūnai skirtingose seniūnijose dirba skirtingai, sunku ir nelabai tikslinga matuoti, kuris yra geresnis. Nepaisant to, sužinojęs, kad dauguma Marijampolės savivaldybės gyventojų nusprendė, jog būtent jis labiausiai vertas „Metų seniūno“ titulo, nudžiugo.
– Įvertinimas maloniai nustebino. Kiekvieną dieną dirbu siekdamas geriausio rezultato. Kai kažkas tai pastebi, įvertina, neslėpsiu, paglosto savimeilę. Bet tai – ne vien mano – tai visos seniūnijos darbuotojų komandos nuopelnas, nes aš vienas visko net ir norėdamas nepadaryčiau, – paaiškina seniūnas.
Kas yra seniūnas, rodos, visiems aišku. Tai – miesto dalies ar kaimiškos vietovės vadovas, atsakingas už viešųjų reikalų tvarkymą. Vis dėlto kaimiškoje teritorijoje, pasak S. Burbulio, seniūno pareigas žmonės supranta kur kas plačiau.
– Kai tik kaime kas nutinka – kelias užpustytas, vanduo nebėga ar kaimynai nesutaria – gyventojai pirmiausia kreipiasi į seniūną. Ne viskas mano rankose, bet visada padedu ieškoti sprendimo. Jei reikia, ieškau atsakingų institucijų ir organizacijų kontaktų, aiškinuosi, kur žmogui iš tiesų reikia kreiptis. Seniūnas yra viskas viename – ir patarėjas, ir pagalbininkas, kartais – tiesiog išklausytojas, – paaiškina S. Burbulis. – Neslėpsiu, kantrybės kartais reikia. Tuomet giliai įkvepiu ir kantriai aiškinu antrą, trečią ar net ketvirtą kartą – tol, kol žmogus supranta, kol randame išeitį ir visi lieka patenkinti.
Paklaustas, kokios iš tiesų yra seniūno atsakomybės ir funkcijos, ką jis veikia darbo metu, S. Burbulis sakė, kad seniūno pareigybės aprašymas apima daugybę atsakomybių – nuo seniūnijos darbo koordinavimo ir sprendimų priėmimo, iki kelių, gatvių, kapinių, viešųjų erdvių priežiūros ir viešųjų pirkimų organizavimo.
– Seniūnija rūpinasi viskuo, kas svarbu žmonių kasdienybei. Žiūrime, kad gyvenvietėse būtų švaru, veiktų apšvietimas, kad žmonės gautų reikalingas paslaugas. Taip pat išduodame leidimus laidoti, prekybai, organizuojame šventes, padedame gyventojams socialiniais klausimais. Dirbame, kiek galime, geriausiai.
Jei kažko nepadarome, vadinasi, nespėjame, arba tai ne seniūnijos atsakomybė. Būna, žmonės skambina ir sako: „Prie mano namų žolės nenupjovėt, o prie kaimyno nupjovėt“. Paaiškėja, kad teritorija, kuri lieka nenušienauta, mums nepriklauso. Jei turime galimybių ir pajėgumų, sutvarkome viską, tačiau ne visi privatūs savininkai sutinka, kad jų teritorijoje būtų atliekami kažkokie darbai, – sako S. Burbulis.
Igliauka – seniūno antrieji namai
Jau aštuonerius metus Igliaukos seniūnijai vadovaujantis S. Burbulis sako, kad miestelis jam tapo itin artimas. Nors pats kilęs iš netoliese esančių Igliškėlių, šiandien jis Igliaukoje jaučiasi kaip namuose. Igliaukos seniūnijos seniūnas sako, kad viskas čia jau pažįstama ir artima – žmonės, gatvės, pastatai, net medžiai.
Daukšių bibliotekininkė Irma Leonavičienė:
„Saulius Burbulis – labai taktiškas, rūpestingas ir sukalbamas žmogus. Anksčiau su juo teko derinti ne vieną darbinį reikalą. Aš – karšto būdo, greitai įsiaudrinu, bet Saulius visada moka nuraminti, išklausyti ir padėti problemas išspręsti ramiai bei racionaliai.“
– Daugiausia laiko praleidžiu seniūnijos centre, Igliaukoje, bet stengiuosi nepamiršti ir kitų seniūnijos teritorijų. Periodiškai lankausi visuose kaimuose, bendrauju su ten dirbančiais, gyvenančiais žmonėmis. Jei nėra konkretaus reikalo ar priežasties kažkur nuvykti, tiesiog sėdu į automobilį ir apvažiuoju visą seniūnijos teritoriją, nes noriu žinoti situaciją, kur reikia sutvarkyti kelią, kur trūksta apšvietimo ar tiesiog pasikalbu su gyventojais. Jei problemos nepastebiu pats, jie pasako, kur ir kam reikia seniūnijos pagalbos.
Svarbi kiekviena gyvenvietė
Igliaukos seniūnijos plotas – 15 tūkst. 672 ha, joje įsikūrusios 70 gyvenviečių. S. Burbulio tikinimu, visoms paskirti vienodai dėmesio, išteklių ir resursų – neįmanoma. Anot S. Burbulio, konkurencija tarp seniūnijos gyvenviečių – vienas didžiausių jo darbo iššūkių.
Igliaukos klebonas Remigijus Maceina:
„Saulius – darbštus, įsiklausantis, rūpestingas ir santūrus žmogus. Pastarieji metai jam buvo nelengvi – prijungus Gudelių seniūniją prie Igliaukos atsirado nemažai nepatenkintų gyventojų. Jam teko sutelkti žmones ir diplomatiškai spręsti kylančius klausimus. Manau, su tuo jis puikiai susidorojo. Galbūt kažkas pasakytų kitaip, bet juk visiems neįtiksi. Mano akimis, jis – puikus seniūnijos vadovas.“
– Stengiamės, kad nė viena vietovė nebūtų nuskriausta. Jei vienais metais daugiau investicijų planuojame Daukšiuose, kitais – Igliaukoje ar Daugirduose. Ilgainiui viskas išsilygina – kiekviena seniūnijos vietovė anksčiau ar vėliau sulaukia dėmesio, – pabrėžia S. Burbulis.
#d1ebdf– Stengiamės, kad nė viena vietovė nebūtų nuskriausta. Jei vienais metais daugiau investicijų planuojame Daukšiuose, kitais – Igliaukoje ar Daugirduose. Ilgainiui viskas išsilygina – kiekviena seniūnijos vietovė anksčiau ar vėliau sulaukia dėmesio, – pabrėžia S. Burbulis.
Šventragio seniūnaitijos seniūnaitė Regina Pūkienė:
„Su seniūnu sutariu puikiai. Jei tenka spręsti kokį nors klausimą, visada šiltai priima, padeda. Neturiu jokių nusiskundimų. Gyventojai, atrodo, priekaištų taip pat neturi – sniegas gatvėse žiemą nuvalytas, žolė – nupjauta. Jiems tai – svarbiausia.“
Anot jo, konkurencija tarp seniūnijos gyvenviečių ypač išryškėjo pernai, kai buvo sujungtos Gudelių ir Igliaukos seniūnijos.
– Anksčiau Gudelių seniūnija turėjo savo seniūną, administracija žmonėms buvo lengviau pasiekiama. Dabar gyventojų patogumui kelias dienas per savaitę Gudeliuose dirba seniūnijos specialistas, tačiau tai – ne tas pats. Mano užduotis – išlikti diplomatiškam ir stengtis, kad visų gyventojų poreikiai nepaisant permainų būtų išgirsti ir kiek įmanoma labiau patenkinti.