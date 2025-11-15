Kalėdinės magijos dvelksmas – be blizgučių ir be plastiko
Kai mieste dar tik ima žybsėti pirmosios šviesos girliandos, PARKO paviljonuose Puskelniuose, „Gėlių pašte“ Marijampolėje ir elektroninėje parduotuvėje „Sodo ELA“ jau kvepia Kalėdomis. Čia – ne tik dovanos, bet ir šventinė nuotaika, kuri apgaubia nuo pirmo žvilgsnio: natūralaus vaško žvakės, žydinčios gėlės, šiltas arbatos puodelių žvangesys ir rankų darbo dekoro detalės, kupinos jaukumo bei prasmės.
„Mes už tvarumą, už daiktus, kurie pasilieka namuose ilgam, o ne vienam sezonui“, – sako PARKO savininkė Brigita Garunkštienė. Ir išties – čia karaliauja stiklas, metalas, medis, porcelianas, medvilnė ir kitos natūralios medžiagos.
Kas madinga?
Dar šių metų pradžioje, vasarį, p. Brigita dalyvavo pasaulinėje parodoje „Christmas World‘25“ („Kalėdų pasaulis“). Jau tada numatyta, kas bus madinga per šias Kalėdas: „Kasmet šventė turi naują atspalvį. Šių metų spalvų paletė – švelni rožinė, alyvinė, pereinanti į rausvą su auksiniais ir sidabriniais atspindžiais.
Čia rasite:
unikalių rankų darbo vazų,
sojų vaško žvakių – daugiau kaip 50-ies atspalvių,
taip pat tinkančių ir
advento metui,
advento vainikų,
aromaterapinių žvakių
visiems Zodiako ženklams,
namų kvepalų, natūralių
smilkalų, kurių kvapai turi simbolinę prasmę,
rankų darbo dekoracijų
iš vario, medžio ar stiklo –
tai daiktai, perduodami
iš kartos į kartą,
klasikinio stiliaus statulėlių, tinkamų šiuolaikiniams
interjerams,
LED vidaus ir lauko
dekoracijų Kalėdoms
ir dar daug daug visko!
Klasikinė raudona, juoda su auksu niekur nedingsta – tiesiog tampa švelnesnė, žėrinti, minkšta. Labai ryški tvarumo tendencija: kuo mažiau plastiko, pigaus blizgumo, kuo daugiau natūralumo ir ilgaamžiškumo.“
„Dovanos, turinčios sielą“ – taip galima pavadinti didžiulę kalėdinių (ir ne tik) dovanų ekspoziciją. Čia gausu namų puošybos elementų, tinkančių ne tik klasikiniams ar minimalistiniams skandinaviškiems namams, bet ir kuriantiems boho, etno stilių savo gyvenamojoje aplinkoje.
Angliškas stilius, itališka dvasia ir rytietiškas prisilietimas
Kalėdų dvasia neapleidžia liečiant išskirtinius Jungtinės Karalystės gamintojų indus. Tai – puodeliai, padėklai, pjaustymo lentelės, stebinantys kokybiška keramika ir subtiliu anglišku dizainu. Atskiras stendas – indai, puošti floristiniais motyvais. Tiesiog negali atitraukti akių, koks grožis!
Yra ir rytietiško stiliaus dubenėlių su mandalų raštais – dovanų idėja, kuri patiks ir modernių, ir klasikinių namų mylėtojams.
„Matome, kaip jaunimas perka mandalomis išpieštus dubenėlius – jie ne tik gražūs, – sako p. Brigita. – Mandala sanskrito kalba reiškia „ratą“, o kartu – ramybę, pusiausvyrą, centrą.
Kalėdų eglutės alternatyva – žydinčių gėlių kompozicijos
Vis populiaresnė tendencija, atkeliavusi iš Anglijos – vietoj eglutės puošti namus gyvų žydinčių gėlių kompozicijomis.
„Tai nuostabios Kalėdų puokštės, kurios džiugina akį ir širdį – ar tai būtų ciklamenas, ar orchidėja. Tokias kompozicijas kuriame mūsų sodo dirbtuvėse“, – pasakoja Brigita.
Norite, kad Kalėdų namuose būtų dar daugiau, ypač jei juose krykštauja vaikystė? Beliks tik išsirinkti iš daugybės pasiūlymų: minkštų pliušinių žaislų, netikėto dizaino eglutės, Spragtukų, žiemos desertų-LED namelių ar rankų darbo stiklinių eglutės žaisliukų.
Gėlė – gražiausia dovana
Paklausta, ką pati vežtų į svečius per šventes, p. Brigita atsako net negalvojusi: „Žydinčią gėlę. Nes ji džiugina ilgiau nei šokoladas ar pyragas. Tai dovana, kuri įneša gyvybės ir šviesos į namus.“
Ir tikrai – gėlės yra ypatinga dovana. Jas galima padovanoti gražiame vazone (jų pasirinkimas didžiulis), sukomponuotas šventiniame inde ar pridėti prie dovanų – puodelio, žvakės ar smilkalų rinkinio.
O ką dažniausiai žmonės perka?
„Tai, kas gražu. Sunkiausia yra išsirinkti iš gausybės pasiūlymų, bet klientams visada stengiamės patarti, ypač jei perka ne sau, o dovanai. Beje, lapkritis – pats tinkamiausias metas pirkti kalėdines dovanas, nes dabar jų pats didžiausias pasirinkimas“, – pataria p. Brigita.
Paklausta, ką pati sau padovanos per šias Kalėdas, ji pamini gražų padėklą žvakėms, daug, labai daug žvakių. Ir būtinai – advento vainiką.
Kai realybė tampa gražesnė nei svajonė
„Kartais net sunku išeiti iš darbo – viskas čia taip gražu, kad norisi pasilikti“, – sako p. Brigita, rodydama šventiškai papuoštą salę, kurioje kvepia eglių šakelės, švyti žvakės ir tyliai groja muzika.
Ir tikrai – čia Kalėdos prasideda anksčiau. Čia galima ne tik išsirinkti dovaną, bet ir pajusti, ką reiškia šventė, sukurta iš širdies.
Šviesus Kalėdų laukimas prasidėjo:
PARKO paviljonuose (Kauno g. 172, Puskelniai, Marijampolės sav.), „Gėlių pašte“ (J. Dailidės g. 10, Marijampolė), elektroninėje parduotuvėje „Sodo ELA“.
Apsilankykite, pasivaikščiokite, pasidžiaukite – ir galbūt išeisite su šventiniu stebuklu rankose.