Ligoninės direktorius ketina dalyvauti konkurse

Loreta Tumelienė

Viešoje erdvėje pasirodžius Marijampolės savivaldybės administracijos informacijai, kad skelbiamas viešas konkursas Marijampolės ligoninės direktoriaus pareigoms užimti, marijampoliečiai suskubo teirautis, ar dabartinis direktorius Mantas Čėsna palieka šias pareigas.

„Suvalkietis“ pakalbino direktorių. Jis paaiškino, kad Marijampolės ligoninės direktorius, kaip ir kitų įstaigų vadovai, priimamas į darbą penkerių metų kadencijai. Būtent šis laikas jau baigiasi, todėl skelbiamas konkursas.

M. Čėsna patikino, kad konkurse dalyvaus, pretenduos į šias pareigas vėl, nes nori baigti pradėtus svarbius darbus – Greitosios medicinos pagalbos, Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyvios pagalbos skyrių rekonstrukcijas.

2 komentaras (-ų)
  1. Julius sako

    Nori baigt remontus… taigi pinigai paskirti darbai vyksta, gi turbūt ne pats remontuoja.
    Galėtų kažkas kitas eit į direktorius. O jis glaėtų toliau remontais uzsiimt

  2. Zigmas sako

    o Dieve, gal jau nereikia tokio vadovo, jam nerūpi ligoninė, jis užimtas kitais reikalais. Liudna ir graudu būtų

