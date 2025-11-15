Patikėjęs sukčių žinia prarado pinigus
Vilkaviškio r. policijos komisariato pareigūnai pradėjo tyrimą dėl sukčiavimo.
Lapkričio 13 d. į policiją kreipėsi nuo sukčių nukentėjęs 51 metų vyras. Jis pranešė į mobilųjį telefoną gavęs žinutę iš internetinio portalo ,,ePranesimai“.
Žinutėje buvo informacija, kad jam išsiųstas pranešimo protokolas. Gyventojas, norėdamas pamatyti, kas tame protokole rašoma, atidarė žinutėje pateiktą nuorodą, įvedė prisijungimo prie banko sąskaitos duomenis.
Sukčiai iš sąskaitos pagrobė 330 eurų.
Pareigūnai ragina būti gyventojus itin atidiems ir nespausti įtartinų nuorodų, kurios gali vesti į netikras svetaines.