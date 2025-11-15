Rauginti kopūstai su kmynais ir spanguolėmis
Tik jau nereikia mums aiškinti, kaip raugti kopūstus, ar ne?
Bet ar darome tai namuose? Juk šios sveikos ir skanios rūgštelės – kiek tik nori turguose ir parduotuvėse. Bet kai pasigamini pats, atrodo, ir skonio daugiau, ir pasididžiavimas savimi išauga iki debesų.
Visai nebūtina raugti didžiulę statinę kopūstų, kaip anksčiau darydavo mūsų tėvai ar seneliai. Pasigaminkime nors iš vieno kopūsto – greitam valgymui. Tiek, kad turėtume kur vėsiai laikyti, jei neturime rūsio ar balkono.
IKI komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė pranešime spaudai rašo, jog, ekspertų teigimu, kopūstams fermentuojantis, gaminami natūralūs probiotikai arba gyvosios bakterijos. Raugintuose kopūstuose yra gausybė maistinių skaidulų, juose taip pat yra daug vitamino C ir K, kalio, kalcio ir fosforo. Raugintų kopūstų vartojimas ne tik aprūpina organizmą reikiamomis medžiagomis, bet ir gerina virškinimą.
Kaip namuose užsiraugti kopūstų?
Reikės:
- 1 kopūsto,
- 4 morkų,
- 1 v. š. druskos,
- gazuoto vandens,
- šiek tiek kmynų ir spanguolių.
Gaminame:
Supjaustykime kopūstą, morkas sutarkuokime burokine tarka. Sumaišykime ir sluoksniuokime stiklainyje, vis pagrūsdami šaukštu. Įberkime druską ir užpilkime gazuotu vandeniu. Stiklainį įdėkime į gilesnį indą, nes rūgstant skystis veršis lauk.
Po trijų parų kopūstai bus tinkami valgyti. Tada juos sudėkime į didesnį indą (pvz., puodą) ir įmaišykime kmynų bei spanguolių. Masę sudėkime į mažesnius stiklainius, uždenkime dangteliais ir laikykime vėsioje patalpoje.
Skanaus!