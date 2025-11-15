www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Rauginti kopūstai su kmynais ir spanguolėmis

Daiva Klimavičienė

Tik jau nereikia mums aiškinti, kaip raugti kopūstus, ar ne?

Nuotrauka iš freepik.com

Bet ar darome tai namuose? Juk šios sveikos ir skanios rūgštelės – kiek tik nori turguose ir parduotuvėse. Bet kai pasigamini pats, atrodo, ir skonio daugiau, ir pasididžiavimas savimi išauga iki debesų.
Visai nebūtina raugti didžiulę statinę kopūstų, kaip anksčiau darydavo mūsų tėvai ar seneliai. Pasigaminkime nors iš vieno kopūsto – greitam valgymui. Tiek, kad turėtume kur vėsiai laikyti, jei neturime rūsio ar balkono.

IKI komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė pranešime spaudai rašo, jog, ekspertų teigimu, kopūstams fermentuojantis, gaminami natūralūs probiotikai arba gyvosios bakterijos. Raugintuose kopūstuose yra gausybė maistinių skaidulų, juose taip pat yra daug vitamino C ir K, kalio, kalcio ir fosforo. Raugintų kopūstų vartojimas ne tik aprūpina organizmą reikiamomis medžiagomis, bet ir gerina virškinimą.

Kaip namuose užsiraugti kopūstų?

Reikės:

  • 1 kopūsto,
  • 4 morkų,
  • 1 v. š. druskos,
  • gazuoto vandens,
  • šiek tiek kmynų ir spanguolių.

Gaminame:

Supjaustykime kopūstą, morkas sutarkuokime burokine tarka. Sumaišykime ir sluoksniuokime stiklainyje, vis pagrūsdami šaukštu. Įberkime druską ir užpilkime gazuotu vandeniu. Stiklainį įdėkime į gilesnį indą, nes rūgstant skystis veršis lauk.

Po trijų parų kopūstai bus tinkami valgyti. Tada juos sudėkime į didesnį indą (pvz., puodą) ir įmaišykime kmynų bei spanguolių. Masę sudėkime į mažesnius stiklainius, uždenkime dangteliais ir laikykime vėsioje patalpoje.

Skanaus!

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Marijampolės Sūduvos gimnazija paminėjo 50-ąjį jubiliejų
Nuo pavasario iki rudens – „Žemaitės keliu“
Renginio atmosfera – tarsi magijos vakaras
Gero kino festivalis „Scanorama“ – ir Marijampolėje

Įvykiai

Prie vairo girtutėlė moteris ir vyras
Patižusiuose keliuose klimpsta automobiliai
Patikėjęs sukčių žinia prarado pinigus
Iš buto pavogtas šaldytuvas, televizorius

Verslas

Šakių rajone – nelegalus kiaulių ūkis
Runkelių laukuose – darbymetis be pelno
Kalėdinės magijos dvelksmas – be blizgučių ir be plastiko
„Vilkyškių pieninei“ – Konkurencijos tarybos leidimas įsigyti „Marijampolės pieno konservus“ „Vilkyškių pieninei“ – Konkurencijos tarybos leidimas įsigyti „Marijampolės pieno konservus“

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos