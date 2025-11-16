www.suvalkietis.lt
Jaukioje popietėje – apie poeziją ir meilę gimtinei

"Suvalkiečio" inf.

Kalvarijos viešojoje bibliotekoje į Sigito Birgelio autorinį poezijos vakarą ir nuotraukų paro­dos „Jotvos pakrašty“ atidarymą gausiai rinkosi kalvarijiečiai, autorių gerai žinantys iš ankstesnių susitikimų bei jo veiklos.

Sigitas Birgelis, Agnė Karčiauskaitė-Jankauskienė ir Birutė Jonuškaitė su kalvarijiečiais kalbėjosi ir apie kūrybą, ir apie lietuvių gyvenimą Lenkijoje. / Romo VILČINSKO nuotrauka

Punske gyvenantis ir čia gražius darbus Lietuvos ir lietuvybės labui, jos išsaugojimui šiame krašte dirbantis žmogus – poetas, fotografas, vertėjas, knygų sudarytojas ir redaktorius, nuo 2009 metų leidžiantis istorijos paveldo metraštį „Terra Jaywezenorum“ – turi kuo pasidalinti su kitais. Jis fiksuoja svarbiausius Lenkijos lietuvių gyvenimo įvykius, fotografuoja ir rengia parodas (yra išleidęs keturis fotoalbumus), rašo eilėraščius ir publicistines įžvalgas…

Renginį pradėjo ir susirinkusiuosius pasveikino Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos išteklių valdymo skyriaus vedėja Sigita Palionienė. Viešnia, vakaro vedėja Agnė Karčiauskaitė-Jankauskienė papasakojo apie Sigitą Birgelį, paskaitė jo eilėraščių.

Įdomiai ir jautriai apie punskiečio kūrybą kalbėjo kita viešnia iš Punsko kilusi poetė ir prozininkė Birutė Jonuškaitė. Ji paskaitė poeto eilėraščių iš įvairių jo poezijos rinkinių – jų vienuolika. Kūrybos paskaitė ir mintimis apie parodą, kurioje gamtos vaizdai, pasidalijo pats Sigitas Birgelis. Vakaro kulminacija tapo Suvalkų lietuvių „Sūduvos“ teatro pasirodymas – montažas „Antanuko poringės“ pagal to paties pavadinimo jo kūrinį.

„Suvalkiečio“ informacija

