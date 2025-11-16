www.suvalkietis.lt
Paroda „Gyvenimas architektūroje“: vienbučiai gyvenamieji namai

Daiva Klimavičienė

Marijampolės centre, P. Butlerienės g., šalia architektų „LG projektai“ studijos yra visiems praeiviams atviras kiemelis-galerija. Jame surengta antroji – labai įkvepianti – paroda.
Tai – 2024-2025 metais eksponuotos parodos „Architektūros gyvenimas“ tęsinys. Šį kartą parodoje – „Gyvenimas architektūroje“. Nuotraukos kviečia giliau pažvelgti į šiuolaikinės architektūros ir žmogaus santykį – tiek fizinėje, tiek emocinėje, socialinėje bei kultūrinėje plotmėje.

Marijampolėje, P. Butlerienės g. esančioje kiemo galerijoje eksponuojama paroda atskleidžia, kad architektūra – ne tik statyba, bet ir menas.

Parodos centre – vienbučių gyvenamųjų namų architektūra, sukurta architektų studijos „LG projektai“ per pastarąjį dešimtmetį. Šie projektai įgyvendinti įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, todėl ekspozicija tampa tarsi fragmentuota architektūrinė Lietuvos žemėlapio mozaika, atskleidžianti skirtingas gyvenimo erdvių interpretacijas, atsiradusias reaguojant į kontekstą, kraštovaizdį, žmonių gyvenimo būdą ir asmeninius poreikius.

Kaip sakė architektas Gintas Vieversys, „Gyvenamasis namas – tai ne tik pastatas. Tai – žmogaus kasdienybės struktūra, intymiausia erdvė, kurioje susikerta individua­lus gyvenimas ir architektūrinės formos. Būtent gyvenamoji statyba šiuo metu yra viena sparčiausiai besivystančių architektūros sričių, todėl jos kokybė tampa itin svarbi – ne tik asmeniniame, bet ir platesniame, visuomeniniame kontekste. Paroda kelia klausimą: kokį gyvenamosios architektūros veidą formuoja Lietuva?“

Investicija į kokybišką gyvenamąją architektūrą – tai ne tik investicija į žmogaus gerovę šiandien, bet ir į tvarią, kultūriškai brandžią ateitį. Kiekvienas atsakingai suprojektuotas namas tampa nebyliu laiko, kultūros ir vertybių liudytoju.

G. Vieversys pabrėžė, kad gyvenamųjų namų statyba šiandien yra labai svarbi, ji užima didžiąją dalį nekilnojamojo turto rinkoje. Ši paroda – tarsi pažintinis laukas, jos tikslas – suintriguoti ir paskatinti žmones mąstyti, kurti savo namų viziją. Architektas tikisi, kad, tyrinėjant fotografijose užfiksuotą architektūrą, gali kilti daugybė minčių apie vienbučių gyvenamųjų namų architektūrą apskritai.

„Net jei peržiūrėję parodą jos lankytojai pasakys, kad „kokie bjaurūs visi namai“ – ir tai yra gerai. Vadinasi, paskatinome jį domėtis, jis galėjo ar pasipiktinti, ar pasidžiaugti gražiu namu. Bet kokia kritika yra gerai“, – įsitikinęs parodos rengėjas.

Kiemo galerijoje eksponuojamos įvairaus dydžio namų (ir 150, ir 300 kv. m ploto) fotografijos. Architektūra tuo ir žavi, kad įdomus gali būti ir mažas, ir didelis namas. Reikia džiaugtis, kad žmogus žino, kokiame name jis nori gyventi.

Paklaustas, kokių architektūrinių vizijų kiemo galerijoje laukti ateityje, G. Vieversys sako, kad temų yra labai daug: bus interjerai, komerciniai pastatai, daugiabučiai gyvenamieji namai, galbūt ir viešosios erdvės. „Džiaugiamės, kad turime viešą, matomą ir visiems prieinamą erdvę, kurioje galime eksponuoti tai, kuo gyvename, ką kuriame, kuo džiaugiamės“, – sakė architektas.

