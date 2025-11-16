Marijampolėje plinta nauja mada: konteinerius laikyti ne namų valdoje, bet gatvėje
Redakcija gavo marijampoliečio Arūno Kapsevičiaus laišką, kuriame jis piktinasi Marijampolėje paplitusia nauja „tvarka“ – konteinerius laikyti ne savo namų kiemuose, bet išgabenti į gatvę, prie tvoros. Taip daro kai kurie individualių namų savininkai. Anot marijampoliečio, naujai beprigyjanti tradicija bjauroja miestą. Vaizdas akiai ne iš maloniųjų – gatvėje, prie kiekvieno namo tvoros, sustatyti šiukšlių konteineriai. Kiti gyventojai talpą, skirtą atliekoms laikyti, kaip tik kiemuose stengiasi paslėpti – kas už ūkinių pastatų, kas perka dėžę, kiti apželdina, kad konteinerių nesimatytų.
Kosmonautų gatvė „pasipuošė“
„Marijampolėje, Kosmonautų gatvėje, atsirado bendruomenė, kuri, matyt, nuosekliai propaguoja kolchozinę kultūrą. Savo buitinių atliekų konteinerius išstatė visų šio kvartalo gyventojų ir svečių apžiūrai.
au beveik pusę metų matydamas šį „grožį“ pradedi spėlioti, o kas jie tokie? Atėjūnai iš Rytų? Bet kad kalba lietuviškai. Dideli ponai? Tačiau ponai mėgsta gražią aplinką. Gal savaip suvokiantys savo laisves? Bet kiekvieno mūsų laisvė baigiasi ten, kur prasideda kitų gyventojų laisvė.
Kaip senųjų Tarpučių seniūnaitis kreipiausi žodžiu į Savivaldybės administracijos darbuotojus ir išgirdau atsakymą, kad nieko padaryti negalima…
Kelionėse mėgstu įsigyti vietos laikraščių ir, sutapk man, Trakų laikraštis kaip tik aprašė panašią situaciją, tik ten buitinių atliekų laikymas ant valstybinės žemės baigiasi įspėjimu, o jeigu nepadeda, tai ir bauda.
Ką gali bepridurti, įstatymai lyg ir visoje Lietuvoje galioja, valstybinė žemė yra valstybinė, bet jeigu mūsiškiai miesto aplinkos prižiūrėtojai neturi noro ar galių, tai vertėtų nuvykti į mokymus Trakų rajono savivaldybėje. Gerai pagalvojus, kai ši mada – nuosavų namų savininkams konteinerius laikyti gatvėje – išplis po visą miestą, koks grožis, kokios spalvos papuoš Marijampolę, ypač žiemos metu!
Čia lyg ir gatvės menas, kurio žiūrėti pas mus atvyksta turistai, kurie stebisi ir Marijampolės švara. O čia mes jiems naują staigmeną paruošėm“, – ironizuodamas rašo Arūnas Kapsevičius.
Laikyti konteinerius valdiškoje žemėje draudžiama
Su skaitytojo išsakytomis pastabomis supažindinome Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiąją specialistę Inesą Mažėtienę ir paprašėme pakomentuoti situaciją.
Pasak specialistės, marijampoliečio nurodyti faktai pasitvirtino – iš tiesų kelių privačių namų savininkai Kosmonautų gatvėje atliekų konteinerius pradėjo laikyti valstybinėje žemėje. „Susisiekėme su Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru (MAATC). MAATC paaiškino, kad nėra išdavęs gyventojams leidimų konteinerius laikyti už namų tvoros. Gavome minėtų asmenų kontaktus.
Informaciją perduosime Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui. Skyriaus darbuotojai susisieks su minėtų namų savininkais, jiems bus išsiųsti pranešimai, kad konteinerius laikytų savo namų valdoje. Jeigu nepavyks susitarti geruoju, gali būti rašomi įspėjimai, skiriamos baudos“, – sakė Inesa Mažėtienė.
