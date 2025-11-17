„Garso sienos“ Marijampolėje
Tai projektas, kurį sudaro praktinės dviejų dalių garso apdirbimo kūrybinės dirbtuvės. Jos yra skirtos Lietuvos regionuose gyvenantiems ir nekonvencinės elektroninės muzikos bei garso meno kūrimu besidomintiems žmonėms.
Kūrybinių dirbtuvių metu bus vedama interaktyvi paskaita, susijusi su garso apdorojimo priemonių panaudojimu kūryboje, o gyvai atlikti pavyzdžiai leis dalyviams pamatyti praktinius teoriškai demonstruotų metodų rezultatus ir galimybes. Taip pat bus pristatoma ir ambisoninė erdvinio garso sistema bei įvairūs, lektorių eksperimentavimo būdu atrasti muzikos komponavimo principai. Visą programą užbaigs bendra diskusija.
Renginio lektoriai:
Gintautas Rožė
Gediminas Jakubka
Paulius Burakas
„Garso sienų“ renginys vyks gruodžio 1 dieną, 18 val.
Vieta: Užtvanka, Bažnyčios g. 48B, LT-68309 Marijampolė
Nuoroda į Facebook renginį: https://fb.me/e/541J2QPtJ
Renginys yra nemokamas
Projekto organizatorius: Kirtimų kultūros centras
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneris: Užtvanka
Kontaktai:
Gintautas Rožė: gintas@ore.lt, +37067107556