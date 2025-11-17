www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

„Garso sienos“ Marijampolėje

"Suvalkiečio" informacija

Tai projektas, kurį sudaro praktinės dviejų dalių garso apdirbimo kūrybinės dirbtuvės. Jos yra skirtos Lietuvos regionuose gyvenantiems ir nekonvencinės elektroninės muzikos bei garso meno kūrimu besidomintiems žmonėms. 

Kūrybinių dirbtuvių metu bus vedama interaktyvi paskaita, susijusi su garso apdorojimo priemonių panaudojimu kūryboje, o gyvai atlikti pavyzdžiai leis dalyviams pamatyti praktinius teoriškai demonstruotų metodų rezultatus ir galimybes. Taip pat bus pristatoma ir ambisoninė erdvinio garso sistema bei įvairūs, lektorių eksperimentavimo būdu atrasti muzikos komponavimo principai. Visą programą užbaigs bendra diskusija. 

Renginio lektoriai:

Gintautas Rožė

Gediminas Jakubka

Paulius Burakas

„Garso sienų“ renginys vyks gruodžio 1 dieną, 18 val. 

Vieta: Užtvanka,  Bažnyčios g. 48B, LT-68309 Marijampolė

Nuoroda į Facebook renginį: https://fb.me/e/541J2QPtJ 

Renginys yra nemokamas

Projekto organizatorius: Kirtimų kultūros centras

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Projekto partneris: Užtvanka

Kontaktai:

Gintautas Rožė: gintas@ore.lt, +37067107556

