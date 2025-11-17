Lapkričio 18 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

www.suvalkietis.lt
"Suvalkiečio" inf.

Kelių priežiūra žiemą: nuo druskos iki duomenų analizės

Egidijus Mockevičius ragina ir vairuotojus pasiruošti žiemai, vairuoti atidžiau.

Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“, kuri prižiūri daugiau kaip 21500 kilometrų valstybinės reikšmės kelių, pasiruošusi žiemos sezonui. Penktadienio rytą Kauno kelių tarnybos Marijampolės meistrijos kieme Vasaros gatvėje jautėsi sujudimas. Ratus suko sunkvežimiai su valymo-barstymo įranga, rikiavosi traktoriai, greideriai, paruoštas druskos maišytuvas. „Ruošiamės šeštadieniui, sinoptikai naktį prognozuoja šaltį, tad prevenciškai bersime magistralę, tiltus, viadukus. Išbandome mašinas, užsipilame tirpalo, kad prireikus galėtume greitai išvažiuoti į kelius“, – pasakojo Kauno kelių tarnybos vadovas Egidijus Mockevičius.

Šliužai niokoja ūkininkų pasėlius

Marijampolės ūkininkų sąjungos pirmininkas agronomas Sigutis Jundulas (kairėje) ūkininkui Giedriui Aleknavičiui siūlo atsisakyti tiesioginės sėjos ir rinktis intensyvesnį dirvos įdirbimą.
Daržininkų siaubas – invaziniai šliužai – tampa ir ūkininkų problema. Pasirodo, jie minta ne tik daržovėmis, vaisiais, gėlėmis ir dekoratyviniais augalais – jiems tinka ir žemės ūkio pasėliai.
Marijampolės savivaldybės Sasnavos kaimo ūkininkas Giedrius Aleknavičius su šliužais kovoja jau trejus metus. Didesnės žalos visada pavykdavo išvengti panaudojus specialius augalų apsaugos produktus, tačiau šiemet tai nepadėjo. Šliužai 5 hektarų plote pasėtus žieminius rapsus nugraužė negrįžtamai – pavasarį lauką teks suarti.

Marijampolės Sūduvos gimnazija paminėjo 50-ąjį jubiliejų

Penktadienį, lapkričio 14-ąją, Marijampolės kultūros centre vyko šventinis renginys Marijampolės Sūduvos gimnazijos 50-mečiui paminėti. Jubiliejinius sveikinimus Marijampolės kultūros centro fojė lydėjo ne tik šypsenos ir nuoširdūs linkėjimai. Juos papildė ir gimnazijos bendruomenės kurti meniniai darbai, skirti ypatingai sukakčiai. Gimnazijos direktorės Audronės Vaičiulienės teigimu, 50-metis yra ypatinga proga, kelianti džiaugsmą, liudijanti pagarbą, įstaigos įvertinimą ir suteikianti galimybę gimnazijos bendruomenei ją švęsti kartu.

Renginio atmosfera – tarsi magijos vakaras

Hortenzijų gerbėjai gali džiaugtis, kad Įkvėpimo katinas patogiai įsitaisė UAB „Agro Fertis“. Jos žmonės sukūrė bechlores ir benitrates trąšas hortenzijoms.

Lapkričio 13 d. vykęs Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (PPAR) Marijampolės filialo organizuotas renginys „Metų žvilgsnis 2025“ Verslo dienai paminėti buvo tarsi elegantiškai surežisuotas pasirodymas, kuriame verslo pasiekimai derėjo su magijos numeriais: verslininkams ir įmonėms įteikti apdovanojimai už gebėjimą kurti darbo vietas ir inovacijas, o iliuzionistas Justinas Malinauskas sulaukė aplodismentų už dialogą su publika ir gebėjimą priversti susirinkusius kilstelėti antakius iš nuostabos.
„Metų žvilgsnis 2025“ – jau 20-ąjį kartą organizuojamas renginys verslui Marijampolės apskrityje. Verslininkus pagerbė visų penkių apskrities savivaldybių vadovai, Seimo nariai ar jų deleguoti asmenys.

