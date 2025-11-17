www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Patižusiuose keliuose klimpsta automobiliai

"Suvalkiečio" inf.

Nesiliaujantis lietus kelia rūpestį atokesnėse vietose gyvenantiems žmonėms, specialioms tarnyboms, kurioms žmones reikia pasiekti pažliugusiais, išvažinėtais keliais.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka
Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai Liudvinavo seniūnijos Stebuliškių kaime padėjo ištraukti prie tvenkinio įklimpusį „VW Passat“ automobilį. Pačiai vairuotojai iš purvynės išvažiuoti niekaip nepavyko, mašinoje kartu buvo du mažamečiai vaikai.

Naktį į pirmadienį pagalbos prireikė greitosios medicinos pagalbos ekipažui vykusiam pas ligonį. Automobilis užklimpo Mokolų seniūnijos Uosupio kaimo Tarpučių gatvėje. Mašiną ištraukė ugniagesiai.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Marijampolėje veikia paroda „Lozoraičiai –vilties diplomatija: šimtmetis valstybės naudai“
Būti ar nebūti? Visada – tik būti!
Visoje Lietuvoje purpurine spalva švyti pastatai: ką tai reiškia? 
Marijampolės Sūduvos gimnazija paminėjo 50-ąjį jubiliejų

Įvykiai

Pranešė po kelerių metų
Ieškotas įtariamasis sulaikytas Vilniuje
Prie vairo girtutėlė moteris ir vyras
Patikėjęs sukčių žinia prarado pinigus

Verslas

Ar išsiųs močiutė dovanas anūkams į Ameriką?
Renginio atmosfera – tarsi magijos vakaras
Šakių rajone – nelegalus kiaulių ūkis
Runkelių laukuose – darbymetis be pelno

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos