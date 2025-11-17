Patižusiuose keliuose klimpsta automobiliai
Nesiliaujantis lietus kelia rūpestį atokesnėse vietose gyvenantiems žmonėms, specialioms tarnyboms, kurioms žmones reikia pasiekti pažliugusiais, išvažinėtais keliais.
Savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai Liudvinavo seniūnijos Stebuliškių kaime padėjo ištraukti prie tvenkinio įklimpusį „VW Passat“ automobilį. Pačiai vairuotojai iš purvynės išvažiuoti niekaip nepavyko, mašinoje kartu buvo du mažamečiai vaikai.
Naktį į pirmadienį pagalbos prireikė greitosios medicinos pagalbos ekipažui vykusiam pas ligonį. Automobilis užklimpo Mokolų seniūnijos Uosupio kaimo Tarpučių gatvėje. Mašiną ištraukė ugniagesiai.