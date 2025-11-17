www.suvalkietis.lt
Prie vairo girtutėlė moteris ir vyras

"Suvalkiečio" inf.

Savaitgalį policija surengusi reidus nuo vairavimo nušalino girtą moterį ir vyrą.

Asociatyvi iliustracija

Marijampolėje, Birštono gatvėje, patruliavę pareigūnai patikrinti sustabdė automobilį „Mitsubishi Outlander“. Jį vairavo 36 metų Marijampolės gyventojas. Patikrinus vyrą alkoholio matuokliu prietaisas užfiksavo kraujyje 2,06 prom. Tai prilygsta vidutiniam girtumui. Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.

Tos pačios dienos naktį Šakių rajono Paluobių kaime pareigūnams įkliuvo BMW vairuotoja. 33 metų moteris buvo labai girta. Jai nustatytas sunkus girtumas – 2,68 prom.  Moteris nuo vairavimo nušalinta.

