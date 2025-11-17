Radiologiniai tyrimai įrašomi ir į USB laikmeną
Į „Suvalkiečio“ redakciją kreipėsi Marijampolės regiono gyventojai, Marijampolės ligoninėje patyrę problemų dėl rentgeno tyrimų atsakymų.
Pasak pacientų, radiologinių tyrimų atsakymai įrašomi į CD/DVD diskus. Tačiau būna atvejų, kai nuvykus gydytojo specialisto konsultacijai į Kauno ar Santaros klinikas nepavyksta šių elektroninių laikmenų atverti ir perskaityti tyrimo įrašą. Žmonėms tenka iš naujo grįžti į ligoninę, prašyti įrašą perrašyti, iš naujo vykti pas gydytojus į Kauną ar Vilnių. „Su tokia problema susidūriau du kartus. Antrąjį kartą specialiai nusinešiau savo atmintuką, prašiau į jį įkelti nuotraukas, kad būčiau tikra, atsakė, kad tai negalima“, – pasakojo vilkaviškietė.
Marijampolės ligoninės Ryšių su visuomene specialistė Aistė Visockienė paaiškino, kad ligoninės administracija atsižvelgė į pacientų išsakytas pastabas. Jau mėnuo, kai ligoninėje radiologinių tyrimų duomenys pacientams gali būti įrašomi ne tik CD/DVD elektroninėje laikmenoje, bet ir USB. Aišku, šis atmintukas yra brangesnis. Už įrašą diske tyrimo atlikimo dieną teks mokėti 2,3 Eur, ne tyrimo atlikimo dieną – 4,5 Eur, o už USB atmintuką tyrimo atlikimo dieną 7,5 Eur, ne tyrimo atlikimo dieną – 10,75 Eur.
A. Visockienė paaiškino, kad įrašyti radiologinius tyrimus į paciento atsineštą atmintuką negalima dėl duomenų apsaugos. Negalima į ligoninės kompiuterį, kuriame yra daugybės pacientų sveikatos duomenys, dėti pacientų laikmenų.
Ligoninėje vyksta remontai
Marijampolės ligoninės direktorius Mantas Čėsna informavo, kad šiuo metu ligoninėje prasidėjo Konsultacinės poliklinikos bei Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyvios pagalbos skyriaus remontai. Gyventojai, atvykstantys į Konsultacinę polikliniką, specialistų kabinetus gali rasti kitose vietose, todėl rekomenduojama pas gydytoją ateiti ne paskutinėmis minutėmis, bet pasilikus laiko paieškoms.
Atsiprašome gyventojų už nepatogumus, bet labai tikime, kad įgyvendinus projektą, vargus atpirks pasikeitusi aplinka ir gydymo sąlygos. Paliatyvios pagalbos skyrius išsiplės, vietoj penkių lovų turėsime dvylika“, – sakė M. Čėsna.
