Žolynų metamorfozės
Lina VOLUNGYTĖ
Marijampolės kultūros centro antrajame aukšte veikia Danutės Saukaitienės kūrybos paroda „Žolynų virsmas ir ne tik…“ Už pastarųjų trumpų žodelių slypi intriga – ir tai ne apie žolynus. Gausus būrys bičiulių, bendramokslių, atvykusių iš kitų miestų bei, žinoma, didelės šeimos atstovai pamatė ir visai kito žanro kūrinius: paveikslus, medžio skulptūras, sukurtas vaikų, anūko.
Didžioji ekspozicijos dalis – pačios Danutės darbai, atspindintys dvidešimties metų kūrybos (kuri iš tiesų yra kantrus bei jėgų reikalaujantis darbas) ieškojimus ir nemažus atradimus. Žodis „virsmas“ reiškia pasikeitimą, permainas, o dar skambiau – metamorfozę. Augaluose, gyvūnuose, jiems pereinant iš vienos formos ar būvio į kitą, kūryboje, kai ieškoma naujų išraiškos priemonių… Šiuo konkrečiu atveju žolynų (dažnai jau virtusių šienu, specialiai surinktų ir sudžiovintų) metamorfozės – nuostabą keliantys kūriniai.
io virsmo rezultatas – paukščiai ir gyvūnai, Zodiako ženklai ir Gyvybės medžiai, mūsų ornamentai ir senieji baltiški simboliai… Galiausiai – figūros ir jų kompozicijos, tokios, kaip, tarkime, kalėdinė prakartėlė. Beliktų konstatuoti, kad metamorfozė bėgant laikui paveikė ne tik žolynus, bet ir pačią autorę – juk pradžioje tebuvo paukštis, už kurį, sakė, dėkinga Liudai Paludnevičienei, paskatinusiai pabandyti surišti… paukštį iš šieno. Jį Danutė turi iki šiol – tai talismanas, lydintis į gausias parodas, šventes, edukacijas visoje Lietuvoje ir ne tik.
Ekspoziciją pristačiusi Kultūros centro parodų organizatorė Viktorija Revinienė sveikino D. Saukaitienę su kūrybinės veiklos sukaktimi bei asmeniniu jubiliejumi, džiaugėsi šeimos narių kūrybingumu bei gausiu parodos atidarymo dalyvių būriu. Gražiai į sveikinimus, linkėjimus įsipynė ansamblio „Žolynukai“ (vadovė Dalia Venckienė) dainos.
Paroda „Žolynų virsmas ir ne tik…“ veiks iki gruodžio 8 dienos.
