„Džinso kelionė į naują formą“
Į taip pavadintą kūrybinę edukaciją Šunskų seniūnijos patalpose vieną rudens pavakarę pakvietė tvarios mados kūrėja Asta Gegužė.
Autorė ne tik papasakojo apie tai, kaip gimė mintis iš senų džinsų kurti meniškus ir praktiškus darbus, bet ir mokė susirinkusiuosius, kaip tai daryti.
Pasivaikščioti po džinso kelionę – iš senų džinsų į naują gyvenimą, pasigrožėti Astos sukurtais darbais, netgi pasisupti jos pagamintame hamake seniūnijos salėje, taip pat pasisemti kūrybinių idėjų, parodos autorė kviečia iki lapkričio 20-osios.
Plačiau su A. Gegužės kūryba supažindinsime teminiame laikraščio puslapyje „Valandėlė sau“.
