Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

„Džinso kelionė į naują formą“

"Suvalkiečio" inf.

Į taip pavadintą kūrybinę edukaciją Šunskų seniūnijos patalpose vieną rudens pavakarę pakvietė tvarios mados kūrėja Asta Gegužė.

Asta Gegužė pademonstravo, kiek daug gražių ir naudingų daiktų galima pasigaminti iš senų džinsų. / Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Autorė ne tik papasakojo apie tai, kaip gimė mintis iš senų džinsų kurti meniškus ir praktiškus darbus, bet ir mokė susirinkusiuosius, kaip tai daryti.

Pasivaikščioti po džinso kelionę – iš senų džinsų į naują gyvenimą, pasigrožėti Astos sukurtais darbais, netgi pasisupti jos pagamintame hamake seniūnijos salėje, taip pat pasisemti kūrybinių idėjų, parodos autorė kviečia iki lapkričio 20-osios.

Plačiau su A. Gegužės kūryba supažindinsime teminiame laikraščio puslapyje „Valandėlė sau“.

