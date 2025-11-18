Gero kino festivalis „Scanorama“ – ir Marijampolėje
Jau nuo rytojaus marijampoliečiai turės galimybę pasimėgauti geru europietišku kinu – į Sūduvos sostinę atkeliauja geriausi rudenį rengiamo tradicinio kino festivalio „Scanorama“ filmai. „Scanorama“ vėl kviečia į kelionę, kurioje kinas tampa ne stebėjimu, o atpažinimu. Čia realybė susilieja su vaizduote, o kasdienybės detalėse išryškėja mūsų pačių portretai – trapūs, prieštaringi, gyvi.
Lapkričio 19–23 dienomis kino teatre „Spindulys“ žiūrovai turės galimybę pamatyti net trylika iš kelių dešimčių šio festivalio filmų. Jau rytoj bus demonstruojamas šiemet Kanų kino festivalyje pristatytas islandų režisieriaus Hlynuro Pálmasono filmas „Ką palieka meilė“, kuris ir atidarė šių metų „Scanoramą“ Lietuvoje. Švelnus ir kartu dramatiškas atidarymo filmas kelia esminį klausimą – ką kiekvienam žmogui palieka patirta meilė? Čia nėra skambių deklaracijų, tik kasdienės akimirkos, kuriose atsiveria tikrosios vertybės – atjauta, tolerancija, atsakomybė ir galimybė būti kartu ne išorine, o tikrąja prasme.
ubiliejiniame 2022-ųjų festivalyje šio režisieriaus filmą „Prakeikta žemė“ žiūrovai išrinko savo favoritu.
Per penkias festivalio Marijampolėje dienas žiūrovai turės galimybę pamatyti vengrų filmą „Tylioji draugė“, net dvi vieno garsiausių rumunų režisierių Radu Jude juostas – „Kontinentalis 2025-ieji“, kurioje režisierius negailestingai kritikuoja šiandieninę būstų krizę Europoje ir perėjimo iš socialistinės į kapitalistinę santvarką padarinius, bei „Drakulą“, netikėtą kūrėjo interpretaciją apie garsiausią, daugybę sykių ekranizuotą Transilvanijos veikėją.
„Ledo bokštas“ papasakos apie iš globos namų pabėgusią šešiolikmetę Žaną, kuri pasislepia kino studijoje, kai čia dienomis filmuojama „Ledo karalienės“ ekranizacija. Filmas „Ką žino Marielė“ kritikų vadinamas linksmiausia pastarųjų metų vokiečių komedija, kuri taikliai griauna šiuolaikinės šeimos mitus ir privatumo iliuzijas. Kita vokiečių juosta – „Šviesa“ – komentuoja apatišką šiandieninę Vokietijos visuomenę pasaulinių įvykių kontekste.
Filmas „Maja, sugalvok pavadinimą“ vaizduoja ne tik šiandien augančiam žmogui svarbius pasaulinius įvykius, bet ir jautriai perteikia nuoširdų bei kūrybišką tėčio ir dukros bendravimą. Žiūrovų dėmesio tikrai verti ir kiti festivalio filmai „Kurčia“, „Nutikimas su fortepijonu“, „Kika“, „Naujoji banga“, taip pat „100 litrų aukso“, kuris tapo populiariausia šių metų suomių komedija. Niūrius rudens vakarus tikrai praskaidrins puikus kinas, tad „Scanorama“ laukia žiūrovų „Spindulyje“.
