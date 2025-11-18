„Kartu kaip vienas“ – taika pasaulyje jaunųjų kūrėjų akimis
Marijampolės kultūros centre apdovanoti tarptautinio „Lions International“ organizuoto taikos plakatų konkurso Marijampolėje nugalėtojai. Šiemet taikos plakatų paroda „Kartu kaip vienas“ suvienijo net 12 švietimo ir socialinių paslaugų įstaigų. Jaunieji kūrėjai pieštukų, guašo ir pastelės potėpiais vaizdavo taiką – ramybės, vienybės ir vilties pasaulį, kuriame gera gyventi kartu.
Marijampolės kultūros centras niūrią lapkričio 6-osios popietę nušvito šiluma ir vienybės spalvomis. Čia susirinko dešimtys jaunųjų dailininkų, mokytojų bei tėvų. Parodoje pristatytas 61 kūrinys lankytojams atvėrė duris į vaikų taikos pasaulį – darbus, kurie simbolizuoja viltį būti kartu kaip vienas.
„Šį konkursą Marijampolėje rengiame jau antrus metus. Pirmaisiais metais į jį mažai kas įsitraukė, tačiau šiemet suvienijome jėgas kartu su Marijampolės moterų „Lions“ klubu ir pasiekėme puikų rezultatą, kuriuo visi ir susirinkome pasidžiaugti“, – sakė Marijampolės apskrities „Lions“ klubo prezidentas Regimantas Kavaliauskas.
Jam antrino ir Marijampolės moterų „Lions“ klubo prezidentė Aistė Rutkauskienė: „Konkurso pavadinimas „Kartu kaip vienas“. Tad džiugu, kad „Lions“ klubai Marijampolėje susivienijo ir skleidė tą gerąjį vienybės pavyzdį.“
„Lions International“ konkurse galėjo dalyvauti kūrėjai nuo 11 iki 13 metų. „Tai specifinis amžius ir jų supratimas apie taiką yra skirtingas. Gavus užduotį tikrai reikėjo pakalbėti tarpusavyje su bendraamžiais, mokytojais, išsigryninti, kaip kiekvienas mato taiką, kokios šiuo metu vyrauja aktualijos“, – pasakojo A. Rutkauskienė.
Marijampolės apskrities „Lions“ klubo prezidento teigimu, konkurse sulaukta įvairiausių darbų – nuo įprasto taikos balandžio iki įkūnijančių pakankamai gilias ir prasmingas mintis. „Piešiniuose atsispindi šių dienų aktualijos, įtampa Europoje, Rusijos karas Ukrainoje. Vieni kūrėjai supranta taiką kaip draugystę, o kiti ją vaizduoja vėliavomis, liepsnomis“, – komentavo R. Kavaliauskas.
Renginio metu paskelbti šeši nugalėtojai, kurių darbai keliaus į aukštesnį – apygardos – etapą. Marijampolės moterų „Lions“ klubas pirmosios vietos nugalėtoja paskelbė Marijampolės meno mokyklos ugdytinę Emą Slavickaitę. Antrąją vietą pelnė tos pačios ugdymo įstaigos mokinė Tėja Ramanauskaitė, o trečiąją vietą užėmė Marijampolės „Ryto“ progimnazijos moksleivė Emilija Aleknevičiūtė.
Marijampolės apskrities „Lions“ klubas taip pat išrinko tris, jų nuomone, geriausius parodoje eksponuojamus darbus. Daugiausia klubo narių balsų pelnė Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos moksleivės Vėjūnės Gričiūtės plakatas, antroji vieta atiteko Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos ugdytinės Viltės Jaugelytės darbui, o trečioji vieta skirta Marijampolės meno mokyklos moksleivės Urtės Lukoševičiūtės plakatui.
Taikos plakatų konkursas vyksta trimis etapais: regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu. Geriausiu išrinktas regiono plakatas iškeliaus į respublikinį turą, kuriame bus išrinktas nacionalinis nugalėtojas. Šis darbas bus siunčiamas į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) finaliniam vertinimui. Pirmosios vietos laimėtojui skiriama 5 tūkst. JAV dolerių premija, kurią atsiimti nugalėtojas kviečiamas į JAV, finansuojant visas su kelione susijusias išlaidas.
