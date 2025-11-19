Kelių priežiūra žiemą: nuo druskos iki duomenų analizės
Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“, kuri prižiūri daugiau kaip 21500 kilometrų valstybinės reikšmės kelių, pasiruošusi žiemos sezonui. Penktadienio rytą Kauno kelių tarnybos Marijampolės meistrijos kieme Vasaros gatvėje jautėsi sujudimas. Ratus suko sunkvežimiai su valymo-barstymo įranga, rikiavosi traktoriai, greideriai, paruoštas druskos maišytuvas. „Ruošiamės šeštadieniui, sinoptikai naktį prognozuoja šaltį, tad prevenciškai bersime magistralę, tiltus, viadukus. Išbandome mašinas, užsipilame tirpalo, kad prireikus galėtume greitai išvažiuoti į kelius“, – pasakojo Kauno kelių tarnybos vadovas Egidijus Mockevičius.
Įvyko struktūrinių pokyčių
Pasak E. Mockevičiaus, šiais metais bendrovėje atlikti struktūriniai pertvarkymai. Vietoj šešių Vidurio Lietuvoje veikusių kelių tarnybų liko keturios. Nebėra Marijampolės kelių tarnybos, dabar ji vadinasi Kauno kelių tarnyba, kuri aptarnauja dalies Kalvarijos, Marijampolės, Kazlų Rūdos savivaldybių bei Prienų, Kauno rajonų kelius. Kitą dalį Kalvarijos savivaldybės kelių, kurie yra nuo Vilkaviškio rajono pusės, prižiūri Vilkaviškio kelių tarnyba. Ji perėmė ir Lazdijų rajono kelių priežiūrą.
Kauno kelių tarnyboje išliko kelios meistrijos – Marijampolės, Prienų, Kauno. E. Mockevičiaus teigimu, tai struktūrinė pertvarka, suteiksianti galimybę efektyviau, ekonomiškiau prižiūrėti kelius. Meistrijose darbuotojai išliko, atleidimų nebuvo.
Keliai bus barstomi prieš susidarant slidumai
Pasak E. Mockevičiaus, žiemos sezono akcentai – tie patys. Keliai, kaip kasmet, bus prižiūrimi pagal penkis kelių priežiūros lygius.
„Magistralę „Via Baltica“ valome visą parą, krašto keliai būna nuvalyti ir pabarstyti ryte, o į kelius, kur eismas nėra intensyvus, gyventojų nedaug, kelininkų technika atvyksta po pietų“, – pasakojo E. Mockevičius.
Pagal atnaujintą kelių priežiūros normatyvų dokumentą šį žiemos sezoną IV priežiūros lygio keliuose, kai žiemą yra itin sudėtingos meteorologinės sąlygos, eismas gali nutrūkti iki 10 valandų. V (žemiausio) priežiūros lygio keliuose labai sudėtingomis žiemos sąlygomis leistina, kad eismas nevyktų iki 24 valandų.
Tai leidžia bendrovei „Kelių priežiūra“ turėti lankstesnį požiūrį į mažiau svarbius ar mažiau intensyvius kelius, kai orai labai prasti.
Kiekvieną žiemos sezoną – naujovės
Pasak tarnybos vadovo, šio sezono naujovė – magistralė prevenciškai bus laistoma druskos tirpalu. „Via Baltica“ priežiūrai taikysime proaktyvią priežiūrą: kai nebus stipraus šalčio, danga bus laistoma druskos tirpalu. Jau gavome specialią techniką. Prie vilkiko kabinama puspriekabė, kurioje vežama talpa su druskos tirpalu. Taip tausosime gamtą, taupysime druską, – pasakojo E. Mockevičius. – Kai stipriai šals, bus atliekami įprasti kelių priežiūros darbai. Tik vis labiau akcentuojamasi į prevenciją – turimos technologijos leidžia iš anksto prognozuoti, kada bus slidu.“
Pasak E. Mockevičiaus, praėjusį žiemos sezoną, prižiūrėdami magistralę, jie jau taikė prevencinį metodą. Pagal orų prognozes stengėsi pabarstyti kelius iki susidarant slidumai. Taip bus dirbama ir šią žiemą.
Druskos tirpalu, kad nebūtų slidu, bus prižiūrima tik magistralė „Via Baltica“. Kitiems keliams dar neturima įrangos. Ši technologija naudojama prevencijai, o ne susidariusiai slidumai šalinti. Tokia kelių priežiūra plačiai taikoma Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Dar viena naujovė – prevenciškai, kol dar netapo slidu, bus barstomi ir magistraliniai, tik mažesnio intensyvumo, II priežiūros lygio keliai Marijampolė–Prienai–Vilnius, Marijampolė–Vilkaviškis–Kybartai. „Žmonės šią žiemą keliuose matys dirbančius barstytuvus, nors dar nebus slidu, bet mes jau turėsime informacijos, kad formuojasi plikledis ar juodasis ledas. Slidumą mažinančios medžiagos bus barstomos dar prieš kritulius, kad išvengtume plikledžio, ir nereikėtų laukti, kol sniegas jau nutirps“, – pasakojo E. Mockevičius. Ypatingas dėmesys teikiamas pavojingoms vietoms: tiltams, viadukams, nuokalnėms, įkalnėms.
Žiemos sezonui paruošta ir technika: savaeigės technikos priemonės, specializuoti įrenginiai – mechanizmai. Vien tik magistralės „Via Baltica“ priežiūrai skirti keturi sunkvežimiai su valymo-barstymo įranga, vilkikas, gabenantis druskos tirpalą ir kt.
Pirmasis barstymas – spalio pabaigoje
Šiemet žiemiški orai į Suvalkiją, kaip ir pernai, neskuba ateiti, šaltį sinoptikai prognozavo tik šį savaitgalį, bet pirmuosius barstymus tarnyba jau atliko. Buvo pora dienų, kai magistralę reikėjo prevenciškai berti slidumą mažinančiomis medžiagomis.
Marijampolės meistrijos sandėlyje, kuris ką tik baigtas remontuoti, pakeistas stogas, šiuo metu yra apie 1300 tonų druskos, apie 100 tonų druskos ir smėlio mišinio. Sandėlis dar bus pildomas slidumą mažinančiomis medžiagomis. Papildomai statomas dar vienas sandėlis, kuriame taip pat bus laikoma druska. Kieme matyti ir atsargai paruošta druskos „dešra“ – į polietileno apvalkalą suvyniota apie 300 tonų druskos. „Jeigu žiema pasitaikytų sunki, tektų be perstojo ir daug barstyti kelių, pritrūktų druskos, tada naudotume atsargai paruoštą druskos „dešrą“, – pasakojo Kauno kelių tarnybos vadovas.
Praėjusiais metais jos panaudoti neteko. Marijampolės meistrijos prižiūrimuose keliuose 2024 metų žiemos sezoną slidumui mažinti sunaudota apie 3800 tonų druskos, 800 tonų smėlio-druskos mišinio.
Didelis dėmesys prevencijai ir stebėsenai
Bendrovė „Kelių priežiūra“ turi valdymo centrą, kuris realiu laiku stebi meteorologines prognozes, orų stotelių duomenis, kelių dangos būklę ir technikos judėjimą. Taip pat veikia „slidžių kelių prognozės žemėlapis“, kuris rodo kelių būklę (pvz., plikledį) keliuose su skirtingais priežiūros lygiais. Kelininkai aktyviai įspėja vairuotojus apie galimą lijundrą ir plikledį – pavyzdžiui, tiltai, viadukai, nuokalnės, įkalnės yra prioritetinės vietos, nes ten plikledis susidaro greičiau. Plėtojama Kelio būklės informacinė sistema (KBIS) ir diegiami autonominio išberiamos druskos kiekio ir pločio barstytuvai prisidės prie mažesnio druskos kiekio sunaudojimo ir mažesnių sąnaudų, o kartu ir emisijų, atliekant kelių priežiūros žiemą darbus.