Renginio atmosfera – tarsi magijos vakaras

Daiva Klimavičienė

Lapkričio 13 d. vykęs Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (PPAR) Marijampolės filialo organizuotas renginys „Metų žvilgsnis 2025“ Verslo dienai paminėti buvo tarsi elegantiškai surežisuotas pasirodymas, kuriame verslo pasiekimai derėjo su magijos numeriais: verslininkams ir įmonėms įteikti apdovanojimai už gebėjimą kurti darbo vietas ir inovacijas, o iliuzionistas Justinas Malinauskas sulaukė aplodismentų už dialogą su publika ir gebėjimą priversti susirinkusius kilstelėti antakius iš nuostabos.

„Metų žvilgsnis 2025“ – jau 20-ąjį kartą organizuojamas renginys verslui Marijampolės apskrityje. Verslininkus pagerbė visų penkių apskrities savivaldybių vadovai, Seimo nariai ar jų deleguoti asmenys.

MB „Pagauk ryšį“ vadovė Renata Venslovienė ne tik gavo „Metų žvilgsnio“ apdovanojimą už sėkmingą metų startą, tačiau tapo ir renginio vedėjo iliuzionisto Justino Malinausko porininke atliekant „stogą nurovusį“ triuką. / Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Renginys, kaip įprasta, prasidėjo sveikinimais. Kauno PPAR viceprezidentas Vydas Damalakas verslininkams linkėjo, kad politinės ir geopolitinės negandos praeitų kuo greičiau ir nepaliestų mūsų gražių žemių.

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda sveikino visus verslus ir dėkojo už buvimą kartu, už tai, kad jų dėka žmonės turi darbo, mokami mokesčiai: „Su verslu bendradarbiaujame įvairiais formatais. Šiandien norime jums padėkoti už pasiekimus. Jei seksis jūsų verslams – seksis ir mūsų visuomenei, ir valstybei.“
Kaip ir kasmet, verslas sulaukė ne tik padėkų, bet ir simbolinių dovanų – „Stiklo galerijos“ statulėlių ir rankų darbo „Įkvėpimo katinų“, kuriuos pagamino įmonė „Velnio kalviai“. Tai tikrai svarios dovanos – ne tik svorio prasme, bet ir simboline verte.

Hortenzijų gerbėjai gali džiaugtis, kad Įkvėpimo katinas patogiai įsitaisė UAB „Agro Fertis“. Jos žmonės sukūrė bechlores ir benitrates trąšas hortenzijoms.

Verslas ar aukštos klasės magija?

Galima pajuokauti, kad kai kurių verslininkų pasiekimai galėtų būti priskirti prie aukštos klasės magijos. Iliuzionisto Justino fokusai priminė, kad visuomenei gali atrodyti, jog versle sėkmė atsiranda „kaip iš niekur“, tačiau užkulisiuose slypi ilgos valandos darbo.

„Marijampolės šilumos tinklų“ vadovas Ričardas Čėsna (viduryje) džiaugėsi įmonės įvertinimu už metų pokyčius, tačiau pridūrė, kad apdovanojimas yra kiek avansinis. Kairėje – Kauno PPAR viceprezidentas Vydas Damalakas, dešinėje – Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.

„Metų žvilgsnio 2025“ apdovanojimai atiteko trims Marijampolės įmonėms – MB „Pagauk ryšį“ (už sėkmingą metų startą), UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ (už metų pokyčius) ir Dariui Masioniui, įmonės CIE LT FORGE vadovui (už socialiai atsakingą požiūrį).

UAB „Cie Forge“ vadovas Darius Masionis: „Jei ne mūsų įmonės kolektyvas, kažin, ar būčiau sulaukęs tokio įvertinimo.“

Vilkaviškiečiai nusprendė šią nominaciją skirti Arūno Simučio vadovaujamam Vilkaviškio miesto laikrodžio paramos fondui, kuris yra miesto ir rajono grožio mecenatas.

Šakių rajono savivaldybės meras Raimundas Januševičius pagyrimo žodžius išsakė UAB „Gulbelės prekyba“ už indėlį į Šakių veido kūrimo bei istorinio pastato „Šešupės namai“ atgaivinimą.

Edvardas Čyvas (viduryje), pasak Kazlų Rūdos vicemero Justino Kazlo, iš Vilniaus sugrįžo gyventi į Kazlų Rūdą ir čia sukūrė verslą – atgaivino geležinkelio stoties peroną, įkurdamas „Peroną“.

Kazlų Rūdos vicemeras Justinas Kazla džiaugėsi mieste atgijusiu stoties peronu, kuriame veikia UAB „Projektų peronas“. Pasak vicemero, peronas atgijo ir „pastatas ošia“, kuo visi labai džiaugiasi.

Dainius Dragūnas, UAB „AJ Kalvarija“ direktorius: „Šis apdovanojimas įprasmina mūsų praeitį, dabartį ir ateitį.“

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Zavistauskas sėkmės dabartyje ir ateityje linkėjo UAB „AJ Kalvarija“ direktoriui Dainiui Dragūnui, kurio vadovaujama įmonė turi ambicijų plėstis ir kurti ne tik verslo, bet ir bendražmogiškus principus santykiuose su savo darbuotojais.

Kur apsigyvens Įkvėpimo katinai?

Įkvėpimo katinas maloniai leis laiką holistinio sveikatingumo centre „Baltas spindulys“ (jo įkūrėja – Rūta Kazakevičienė).
„Sukurta Marijampolėje“ nominacija ir Įkvėpimo katinas atiteko atiteko UAB „Mantinga FOOD and Bakery Solutions“ – už spurgas SKINNY WITCH su mėlynių įdaru.

„Sukurta Marijampolėje 2025“ nominantai išties priminė jaunus iliuzionistus, gebančius iš idėjos padaryti veiklą, iš veiklos – produktą, o iš produkto – sukurti pasitikėjimą.

Kristinos Grigės teigimu, laukiamiausiame konkurse „Sukurta Marijampolėje 2025“ stengiamasi pastebėti naujus, inovatyvius verslus, kurie siūlo produktus ir paslaugas ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinei rinkai.
Kaip sakė Kauno PPAR Marijampolės filialo vadovė Kristina Grigė, „Sukurta Marijampolėje 2025“ – laukiamiausias konkursas, kurį rengia kartu su Savivaldybe: „Stengėmės pastebėti naujus, inovatyvius verslus, kurie siūlo produktus ir paslaugas, skirtus ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui“.

Apdovanojimų komisijos nuomone, vertinimo kriterijus atitiko ir Įkvėpimo katinų nusipelnė trys Marijampolėje veikiančios įmonės: UAB „Mantinga FOOD and Bakery Solutions“, UAB „Agro Fertis“ ir holistinio sveikatingumo centras „Baltas spindulys“.

Dėmesys turizmą skatinančioms įmonėms

Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro „SMART Marijampolė“ vadovė Ieva Vizgirdienė, kaip ir kasmet, nustebino: „Nors nebelieka Įkvėpimo katinų, bet visada lieka žavių, iniciatyvių, bet šiemet neapdovanotų verslų, kurių pastangos didelės ir paslaugos vertos dėmesio, ypač jei tai padeda skatinti turizmą.“ Šiemet „SMART Marijampolės“ dovanos atiteko MB „Druskų sala“ – už sveikatinimo turizmo plėtrą ir naujų patirčių kūrimą mūsų mieste. Antroji įmonė – UAB „Sotas“ – už autentišką Sūduvos skonio interpretaciją ir kultūrinės tapatybės puoselėjimą.

Sveikino ir Seimo nariai

Seimo narys Tadas Prajara padėką skyrė UAB „Kajetonas“ – už nuoširdžią ir reikšmingą pagalbą Ukrainai.
UAB „XKODAS“ ir jo vadovą Vytautą Bielį už išmaniųjų spynų ir praėjimo kontrolės sprendimus įvertino Seimo narys Karolis Podolskis.

UAB „Aliaska“ (už reikšmingą indėlį stip­rinant bendruomeniškumą) – Kęstučio Mažeikos apdovanota įmonė.

Magija ar drąsa kurti?

Vakaro pabaigoje tapo akivaizdu: tikroji magija slypi ne kortų triukuose, o žmonėse, kurie drįsta kurti, rizikuoti ir nenuleisti rankų.

Kai kurie renginio svečiai juokavo – matyt, daugelis įmonių vadovų taip pat turi savo slaptą triukų arsenalą, nes be šiek tiek magijos būtų sunku tiek daug pasiekti.

