Šakių rajone – nelegalus kiaulių ūkis

"Suvalkiečio" inf.

 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pareigūnai šią savaitę Šakių rajone nustatė nelegalų kiaulių ūkį.

Kaip pranešė tarnyba, ūkis nebuvo įregistruotas Ūkinių gyvūnų registre, o jame laikomos kiaulės buvo aptiktos lauke.

Tarnybos teigimu, Lietuvoje besitęsiant afrikiniam kiaulių marui (AKM), laikyti šiuos gyvulius lauke yra draudžiama.

„Lauke laikyti kiaules griežtai draudžiama, nes AKM plinta laukinėje faunoje. Taigi sąlytis su gamta naminėms kiaulėms ypač rizikingas. Gyvūnų laikymo sąlygos buvo klaikios, jie visą laiką praleido lauke, nes ūkyje neaptikome jokios pastogės gyvūnams. Ne mažiau stebina tai, kad sodyba, kurioje rastos kiaulės, ribojasi su mišku, kuriame prieš keletą metų buvo patvirtinti daugybiniai AKM atvejai šernams“, – pranešime nurodė VMVT Alytaus apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Artūras Šimkus.

„Toks neatsakingas elgesys sudarė realią riziką, kad AKM virusas galėjo patekti į kiaulių laikymo vietą ir sukelti didelių nuostolių aplinkiniams ūkiams“, – pridūrė jis.

Patikrinimo metu nustatyta, kad ūkyje buvo laikomos įvairaus amžiaus ir veislės kiaulės. Gyvuliai buvo laikomi dviejuose sukonstruotuose lauko aptvaruose su pastoge, nes ūkinio pastato kiaulėms laikyti ūkio savininkas neturėjo. Anot VMVT, ūkio savininkas kiaules įsigijo iš nežinomų asmenų, todėl gyvūnų įsigijimo dokumentų neturėjo. 

Dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės ūkio savininkui nurodyta paskersti visas laikomas kiaules savo reikmėms. Tyrimas tęsiamas. 

ELTA

