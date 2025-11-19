Šliužai niokoja ūkininkų pasėlius
Daržininkų siaubas – invaziniai šliužai – tampa ir ūkininkų problema. Pasirodo, jie minta ne tik daržovėmis, vaisiais, gėlėmis ir dekoratyviniais augalais – jiems tinka ir žemės ūkio pasėliai.
Marijampolės savivaldybės Sasnavos kaimo ūkininkas Giedrius Aleknavičius su šliužais kovoja jau trejus metus. Didesnės žalos visada pavykdavo išvengti panaudojus specialius augalų apsaugos produktus, tačiau šiemet tai nepadėjo. Šliužai 5 hektarų plote pasėtus žieminius rapsus nugraužė negrįžtamai – pavasarį lauką teks suarti.
Lauką nusiaubė per savaitę
Netoli namų plytinčiame lauke G. Aleknavičius vasarą nupjovė javus. Vos baigęs javapjūtę, jis skubėjo pasėti žieminius rapsus. Ūkininkas žinojo, kad pasėlius gali apnikti šliužai, todėl trečią dieną po sėjos išbarstė moliuskocidą – mėlynas granules nuo šliužų.
– Po poros savaičių rapsai sužaliavo lyg kilimas – net pasidžiaugiau. Tačiau po savaitės žiūriu ir negaliu patikėti: laukas tuščias, augalų kaip nebūta, – prisimena ūkininkas. – Iš karto supratau, kad tai – šliužų darbas. Tik nesupratau, kodėl priemonė nesuveikė – ankstesniais metais preparatas kenkėjų populiaciją sumažino iki minimalios, nuostolių pavykdavo išvengti.
Ūkininkas mano, kad šių metų drėgna vasara buvo palanki šliužams daugintis. Pasirodo, jei dirva drėgna ir oras lietingas, didesnė dalis šliužų kiaušinių išlieka gyvybingi, nes jie drėgmėje puikiai išsilaiko. O štai sausi ir karšti orai yra nepalankūs nei šliužams, nei jų kiaušiniams. Ūkininkas svarsto, kad dėl itin gausios šliužų populiacijos ir jų kiaušinių dirvoje, tikriausiai reikėjo naudoti didesnę augalų apsaugos priemonės normą.
– Beveik visas laukas nugraužtas – tik pakraščiuose, kur žemė labiau suslėgta nuo traktoriaus ratų, dar likę pavienių augalų. Deja, ir jie pažeisti. Laukti derliaus nebematau prasmės. Pavasarį lauką suarsiu ir pasėsiu kokią nors vasarinę kultūrą, greičiausiai miežius, – planais dalijasi ūkininkas.
Nejudinama dirva – šliužams palanki terpė
Norėdamas išvengti žalos ateityje, G. Aleknavičius nusprendė pasikonsultuoti. Patarimo jis ieškojo pas Lietuvos ūkininkų sąjungos Marijampolės skyriaus pirmininką agronomą Sigutį Jundulą. Apžiūrėjęs G. Aleknavičiaus lauką jis sakė, kad vienintelė išeitis – pakeisti žemės dirbimo technologiją.
– Šliužai mėgsta nejudinamą žemę. Lauke, kuriame žieminius rapsus nugraužė šliužai, Giedrius taiko beariminę žemdirbystės technologiją. Tai reiškia, kad nuėmus derlių, tiesioginės sėjos būdu į ražienas yra pasėjama nauja kultūra. Šiuo atveju vasarą nupjovus javus, rudenį buvo pasėti rapsai. Ūkininkai yra skatinami taikyti tiesioginę sėją ir beariminę žemdirbystę, nes šis būdas tausoja aplinką. Žemės neariant ir nekultivuojant, į aplinką išskiriama mažiau anglies dvideginio. Beariminė žemdirbystė mažina eroziją, gerina dirvožemio biologinę įvairovę, didina derlingojo sluoksnio kiekį. Viskas gerai, kai žemėje veisiasi sliekai, vabalai, mikroorganizmai, nekenkiantys augalams. Deja, terpė tapo palanki labai greitai ir gausiai besidauginančiai rūšiai – invaziniams šliužams, – paaiškina S. Jundulas.
Išeitis – intensyvesnis dirvos dirbimas
S. Jundulas G. Aleknavičiui rekomenduoja pereiti nuo tiesioginės sėjos prie intensyvesnio dirvos įdirbimo: suarti, sukultivuoti arba bent kelis kartus nuskusti ražieną. Pasak agronomo, sujudinus dirvą šliužų kiaušiniai iškeliami į paviršių. Tuomet dalis jų išdžiūsta nuo saulės ir vėjo arba būna sunaikinami mechaniškai.
– Aišku, tai tik iš dalies padėtų spręsti problemą, bet gal bent pavyktų išsaugoti derlių. Šliužai ūkininkų pasėliams tampa itin rimta grėsme. Kol kas jie dažniau aptinkami rapsų laukuose, bet jau randama ir javų pasėliuose. Apmaudu, kad mokslininkai ir žemės ūkio bendruomenė į šią problemą žiūri atsainiai. Vienoje konferencijoje atkreipus dėmesį į šliužų daromą žalą, ūkininkams buvo pasiūlyta naudoti kavos tirščius ir skatinti vorų, mintančių šliužais, populiaciją. Tokios priemonės gal tiktų kelių arų plotui, bet tikrai ne 5 ar 10 hektarų laukui, – pabrėžia ūkininkų vedlys.
Kaip pataria S. Jundulas, pavasarį G. Aleknavičius lauką tikrai suars ir pasės naują kultūrą. Vis dėlto ūkininkas viliasi, kad arti teks tik kas kelerius metus, nes beariminė žemdirbystė jam yra priimtina ir pateisinusi lūkesčius. Anot jo, toks būdas leidžia sutaupyti ir laiko, ir kuro.
– Ūkyje dirbu vienas, todėl tiesioginė sėja man gerokai palengvina darbą. Ją taikydamas vienu važiavimu galiu ir pasėti, ir patręšti, ir minimaliai įdirbti dirvą. Kitu atveju tą patį lauką tenka „įveikti“ tris kartus: pirmiausia plūgu, vėliau kultivatoriumi, o galiausiai sėjamąja. Tai reiškia trigubai daugiau laiko ir degalų sąnaudų, – aiškina ūkininkas.
Tiesioginė sėja ūkininkams naudinga ne tik dėl sutaupomo laiko ar degalų – už tausojamų žemdirbystės technologijų taikymą ūkininkai gauna ir papildomas tiesiogines išmokas.
Ūkininkų viltys ir baimės dėl naujojo derliaus
Šie metai ūkininkams tikrai nelengvi. Pavasarį žieminius rapsus sunaikino šalnos, kai kur augalai išliko, bet buvo silpni – juos puolė kenkėjai ir parazitai. Tai aiškiai atsispindėjo derliuje: žieminių rapsų daugelis ūkininkų prikūlė labai mažai, o kai kas – visai ne. Lyg to būtų maža, dabar augalus niokoja ir šliužai. Pasak S. Jundulo, daugelis žemdirbių viliasi, kad naujasis derlius bus geresnis, tačiau iki jo dar toli, o rizikų – daug.
– Rudeninė sėja tik ką baigėsi, o mes jau fiksuojame nuostolius. Nuo šliužų daromos žalos apsidrausti negalima – draudžiamos tik gamtos stichijos. Kaip augalai atlaikys iššūkius, numatyti neįmanoma, – aiškino agronomas. – Kol kas žiemkenčių būklė nebloga, bet neaišku, kaip jų atsparumą paveiks dėl užsitęsusios javapjūtės vėlavusi rudeninė sėja. Nežinia, ir kokia bus žiema – ar sulauksime sniego, kuris apsaugotų nuo šalčių. O ir pavasaris ne visada būna palankus: šalnos augalus gali negrįžtamai paveikti net gegužę, – sako S. Jundulas.