Marijampolės Sūduvos gimnazija paminėjo 50-ąjį jubiliejų
Penktadienį, lapkričio 14-ąją, Marijampolės kultūros centre vyko šventinis renginys Marijampolės Sūduvos gimnazijos 50-mečiui paminėti. Jubiliejinius sveikinimus Marijampolės kultūros centro fojė lydėjo ne tik šypsenos ir nuoširdūs linkėjimai. Juos papildė ir gimnazijos bendruomenės kurti meniniai darbai, skirti ypatingai sukakčiai. Gimnazijos direktorės Audronės Vaičiulienės teigimu, 50-metis yra ypatinga proga, kelianti džiaugsmą, liudijanti pagarbą, įstaigos įvertinimą ir suteikianti galimybę gimnazijos bendruomenei ją švęsti kartu.
Penkiasdešimt ryškiai švytinčių metų
Šventinis vakaras Marijampolės Sūduvos gimnazijai buvo ypatingas. Jubiliejinio renginio preliudija tapo didelį susidomėjimą sukėlusi Kultūros centro fojė atidaryta dailės paroda, kurioje pristatyti gimnazijoje dirbančių pedagogų portretai, atspindintys kiekvieno iš jų individualumą, išskirtines savybes ir mokomojo dalyko simbolius. Greta jų suspindo ir ypatinga gimnazijos mokinių kurtų žibintų paroda. Joje pristatyta net 50 žibintų iš medienos ir keramikos, simbolizuojančių ilgametį mokyklos kelią, bendrystę ir kūrybiškumo tęstinumą.
Per penkis dešimtmečius Sūduvos gimnazijoje įvyko daug pokyčių: nekart keitėsi ugdymo programos, keitėsi atnaujindama infrastruktūrą ir pati mokykla. „Džiaugiamės, kad gimnazija garsi tarptautinėje erdvėje: dalyvaujame „Erasmus+“ ir tarptautinės savanorystės programose. Taip pat organizuojame daug respublikinių ir tarptautinių renginių, konferencijų, kurie pritraukia pasaulinius partnerius“, – sako mokyklos vadovė Audronė Vaičiulienė. Jos teigimu, džiugina ir mokinių pasiekimai. 2023 m. žurnalo „Reitingai“ duomenimis, gimnazija pateko į geriausiųjų šalyje 30-uką, nes jos auklėtiniai iškovojo 11 prizinių vietų respublikinėse moksleivių olimpiadose, be to, vienas moksleivis tapo prizininku tarptautinėje olimpiadoje.
Sielos žibintai sugrįžta namo
Anot direktorės, gimnazija palaiko puikius ryšius su buvusiais mokiniais. „Prieš keletą savaičių mokykloje vyko įvairių laidų susitikimai. Stebėjomės, kiek daug mokinių sugrįžo iš pirmosios ir iš paskutiniųjų laidų. Matėme jų akyse džiaugsmą dėl pasikeitusios mokyklos ir susitikimo su mokytojais ir vieni su kitais“, – pasakojo A. Vaičiulienė.
Šiltą santykį ir tai, kad alumnai nepamiršti, parodo faktas, kad jubiliejinio renginio režisieriumi tapo 40-osios Sūduvos gimnazijos laidos abiturientas režisierius Deivydas Valenta.
Jautrią ir prasmingą žinią skleidžiančio koncerto „Kiekvienas neša sielą lyg žibintą“ režisūrinis sprendimas sukosi aplink mokyklą, jos pedagogus, mokinius ir pačius gražiausius mokykloje praleistus metus. Scenoje šokio, dainų ir teatro pasirodymus dovanojo esami ir buvę Sūduvos gimnazijos mokiniai bei mokytojai.
Auksinis jubiliejus įkvepia
Sūduvos gimnazijos direktorės teigimu, ateinantys dešimtmečiai gimnazijai bus įtempti ir darbų netrūks. „Laukia du dideli Europos Sąjungos projektai, bus pritraukta daugiau nei du milijonai eurų lėšų, kuriomis atnaujinsime gimnazijos infrastruktūrą. Žinoma, pokyčiai neišvengiami ir gyvenime bei ugdymo procese, todėl toliau puoselėsime modernumą, inovatyvumą, mokytojų lyderystę bei visus kitus dalykus, kurie reikalingi šiandienos pasaulyje“, – akcentuoja gimnazijos vadovė A. Vaičiulienė. Ypatingo jubiliejaus proga mokyklos bendruomenei direktorė palinkėjo sutelktumo, bendrystės, lyderystės ir toliau gyvuoti drauge.
Jubiliejinio renginio metu Sūduvos gimnaziją su 50-mečiu sveikino Seimo nariai, Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, Savivaldybės tarybos nariai, ilgametis gimnazijos direktorius Alvydas Zdanys ir įvairių Marijampolės ugdymo įstaigų vadovai.
Auksinio jubiliejaus šventėje Sūduvos gimnazijos bendruomenė įrodė, kad moka švęsti ir puoselėti sutelktumą ir bendrystę.