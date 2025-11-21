Ieškotas įtariamasis sulaikytas Vilniuje
Marijampolės apskrities VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai praėjusią savaitę Vilniuje nustatė ilgai ieškoto asmens buvimo vietą. Į pagalbą jie pasitelkė Vilniaus apskrities VPK pareigūnus.
Šiems atvykus prie nurodyto buto jo savininkė kategoriškai tvirtino, kad ieškomo asmens viduje nėra, atsisakė įsileisti pareigūnus. Tik perspėjus apie galimą prievartos panaudojimą ir atsakomybę už teisėtų reikalavimų nevykdymą, moteris duris atidarė.
Bute pareigūnai rado ir sulaikė ieškomą asmenį. Apžiūros metu aptikta ir narkotinės medžiagos, todėl Vilniuje pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
Lapkričio 14 d. sulaikytajam pateiktas pranešimas apie įtarimą dėl dešimt sunkių nusikaltimų, veikiant 11 asmenų organizuotoje grupėje.
Parengta pagal Marijampolės apskrities VPK informaciją
