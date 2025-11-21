Marijampolės daugiabučio gyventojai džiaugiasi ne tik įvertinimu, bet ir gyvenimo komfortu
Antradienį Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemeras Valdas Tumelis, Administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis susitiko su Marijampolės Draugystės gatvės 27-ojo namo gyventojais. Šis namas tapo vienu iš Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) organizuoto konkurso „Metų renovacijos projektas“ nugalėtoju. Po visų balsavimų būtent šiam daugiabučiui atiteko antroji vieta. Pirmąją vietą iš dvylikos šalies nominuotų daugiabučių pelnė 12 butų namas Avižieniuose (Vilniaus r.).
Marijampolė – tarp pirmaujančių
Meras P. Isoda įteikdamas namo atstovams apdovanojimą sakė, kad didžiausias džiaugsmas – gyventojams. Gyventi tokiame name gera. Jauki, graži aplinka, mažesni buto išlaikymo kaštai, išaugusi butų vertė. Ne mažiau džiaugiasi ir Savivaldybės administracija. Estetiški, modernūs daugiabučiai puošia miestą. „Tai puikus pavyzdys, kaip kaimynų susitelkimas ir ryžtas gali per metus visiškai pakeisti aplinką“, – kalbėjo meras.
Vicemeras V. Tumelis pasidžiaugė, kad Marijampolės savivaldybė daugiabučių namų modernizacijoje vėl sugrįžo į geriausiųjų pozicijas. „Trejus metus iš eilės nuo 2018-ųjų iki 2020-ųjų buvome geriausi, po to sekė pauzė, o štai dabar vėl užėmėme garbingą antrąją vietą. Pagal balsavimą labai nedaug atsilikome nuo Vilniaus rajone Avižieniuose renovuoto daugiabučio“, – sakė mero pavaduotojas.
Visapusiška modernizacija neša naudą
Pastatą atnaujino generalinis rangovas UAB „Coner“. Šis Marijampolės daugiabutis buvo modernizuotas visapusiškai – įrengti saulės kolektoriai, oras-oras šilumos siurbliai, atnaujinta šildymo sistema, per visą namo aukštį įstiklinti balkonai. Tokie sprendimai padėjo pasiekti reikšmingą šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimą – daugiau nei 40 proc.
Draugystės gatvės 27-ajame name gyvenantis Karolis Dvylys apie namo renovacijos naudą pasakoja mielai. Jis su šeima gyvena 73 kvadratinių metrų bute.
„Kalbant apie šildymo ir karšto vandens kaštus reiktų paminėti, kad renovuodami namą įsirengėme vandens šildymo sistemą, kuri naudoja saulės energiją bei alternatyvų šildymą oras – oras šilumos siurbliu.
Šiltuoju sezonu už karštą vandenį ir gyvatuką mokėti išvis nereikia, jo pašildoma daugiau nei žmonės suvartoja, todėl tenka net šaldyti vandenį sistemoje panaudojant elektrą iš saulės elektrinės, įrengtos ant stogo. Žiemą saulės šilumos truputį trūksta, todėl tenka primokėti“, – aiškino gyventojas.
Pasak K. Dvylio, iki renovacijos už karštą vandenį, šildymą, gyvatuką jiems tekdavo mokėti 120–180 eurų. „Priklausomai nuo temperatūros lauke, po renovacijos ši suma sudaro 30–40 eurų. Iš jos apie 6 eurus moku už 73 kv. m. buto šildymą, 4 Eur laiptinės šildymui, 3,5 Eur šildymui nuo šildymo stovų ( cirkuliacija). Likusi dalis – už karštą vandenį ir su jo ruošimu susijusios išlaidos, skaitiklių aptarnavimo mokestis“, – skaičiavo Karolis.
Pasak jo, šildymui papildomai naudojamas šilumos siurblys, pradedama šildytis kada tik norima, vasarą jis naudojamas vėsinimui. „Kiek kainuoja šildymas šilumos siurbliu, pasakyti negaliu, nebandžiau net skaičiuoti. Vidutiniškai sunaudojame 180 kwh elektros per mėnesį, turime įsigiję nutolusią saulės elektrinę, todėl elektros savikaina mums 8ct/kWh. Akivaizdu, kad šilumos siurbliui tenka taip pat nedidelė šeimos biudžeto dalis“, – sakė gyventojas.
Paklaustas, kas buvo sunkiausia gyventojams per renovaciją, jis sakė, kad iškęsti dulkes ir darbus bute, kadangi visi vamzdynai viduje. O didžiausias privalumas – gyvenimo komfortas. „Gyvename taip šiltai, kaip norime. Mūsų bute 22–24 laipsniai. Vasarą – taip pat nekaršta. Balkonai šviesūs. Anksčiau turėjome bėdų dėl vandens spaudimo, nes vamzdžiai užakę buvo, dabar to nėra“, – džiaugėsi gyventojas.
Kaip sustiprinti pasitikėjimą renovacija
Pasak Savivaldybės mero pavaduotojo V. Tumelio, Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) ir Aplinkos ministerija surengė konferenciją, kurioje kvietė pasidalinti nuomonėmis, ką galima padaryti, kad miestai taptų geriau pritaikyti žmogui, kaip prie to gali prisidėti daugiabučių renovacija. „APVA, Aplinkos ministerijos ekspertai, Europos Komisijos atstovybės atstovai, miestų savivaldybių merai dalijosi patirtimi, kaip sustiprinti pasitikėjimą renovacija ir paskatinti gyventojų įsitraukimą, keisti visuomenės suvokimą, kad renovacija – ne našta, o papildoma vertė.
Marijampolės savivaldybėje šiuo metu atnaujinti 102 daugiabučiai, šilumos sutaupymas juose siekia iki 50-60 proc. Dar 33 namai dalyvauja renovacijoje: rengiama dokumentacija, investiciniai projektai, kituose vyksta rangos darbai“ , – sakė vicemeras.
Pasak V. Tumelio, konferencijoje buvo dalinamasi iššūkiais, su kuriais susiduria savivaldybės, atnaujindamos daugiabučius. Iššūkiai panašūs. Tai – finansavimo prieinamumas ir lankstumas, be to, renovacija reikšmingai priklauso nuo valstybės indėlio. Vienas iš siūlomų pakeitimų – peržiūrėti finansavimo mechanizmą.
„Namų modernizavimo procesas trunka per ilgai. Vidutinė šiuo metu įgyvendinamų projektų trukmė – 36–43 mėn. Tiek viskas trunka nuo dokumentų parengimo iki darbų pridavimo. Siekiant sutrumpinti šį terminą siūloma atskirti valstybės paramų administravimą į pasiruošimą, kurio metu rengiama techninė dokumentacija, ir įgyvendinimą, kai suteikiamas kreditas ir pradedami rangos darbai. Svarstoma, kaip išeiti iš viešųjų pirkimų reglamentavimo“, – pasakojo vicemeras.
Atnaujinant daugiabučius taip pat susiduriama su problema, kad ne visi gyventojai nori dalyvauti modernizacijos procese, žmonės baiminasi paskolų, nors pavyzdžiais įrodyta, kad modernizuoto namo gyventojai sutaupo mokėdami mokesčius už šildymą. Vidutinis skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas siekia 62,9 proc.
Taip pat išauga buto rinkos vertė. Draugystės gatvės 27 namo butų vertė po modernizacijos išaugo apie du kartus.
„Stereotipus reikia keisti, dalyvauti modernizacijoje, juk kada nors valstybės parama pasibaigs, vien savo lėšomis atnaujinti daugiabučius žmonės nepajėgs“, – sakė vicemeras.
Daug pliusų suteikia ir kvartalinės renovacijos programa
Šiandien gyventojai domisi ne tik daugiabučių namų atnaujinimu ir kokias priemones privalu įgyvendinti atnaujinant daugiabutį namą, bet ir galimybėmis sutvarkyti aplinką – automobilių aikštelę, apšvietimą, lietaus nuvedimo sistemas, vaikų žaidimo aikšteles, dviračių takus ir pan.
Pasak V. Tumelio, tuose Marijampolės mikrorajonuose, kur daug atnaujintų daugiabučių, pavyzdžiui, Draugystės, Degučių, įgyvendinama kvartalinės renovacijos programa. Tai reiškia, kad gyventojai dalyvauja namų modernizacijoje, o Savivaldybė pagal galimybes atnaujina viešąsias, žaliąsias erdves, įrengia ar atnaujina pėsčiųjų, dviračių takus, vaikų žaidimų ir poilsio zonas. Keičiamas apšvietimas, remontuojamos gatvės.
Draugystės mikrorajone kapitaliai sutvarkytos Kauno, Draugystės, Jaunimo gatvės. Ruošiamasi įgyvendinti didelės vertės Siaurosios gatvės rekonstrukcijos projektą. Buvusiame vaikų darželio pastate Draugystės g. 19 bus įrengtos patalpos teikti nestacionarias socialines paslaugas, o dalyje teritorijos – moderni 60 vietų automobilių parkavimo aikštelė, prie jos vaikų žaidimų ir treniruoklių aikštelės. Siauroji gatvė, kuri dabar sunkiai primena gatvę, bus išplatinta, įrengtas šaligatvis.
„Kvartalinės renovacijos programa suteikia gyventojams daug privalumų ir skatina modernizuotis. Kompleksinis atnaujinimas lemia geresnę viso kvartalo infrastruktūrą, didesnį patogumą gyventojams, vizualinius miesto pokyčius. Kvartalai tampa gyvybingesni, žmonės daugiau laiko praleidžia drauge bendrose viešosiose zonose, sutvarkytose poilsio erdvėse. Atnaujinti ne tik daugiabučiai namai, bet ir viešieji ir kitos paskirties pastatai taip pat tampa vizualiai patrauklesni“, – sakė vicemeras.
Indrė ŠATEIKYTĖ
