Pranešė po kelerių metų

"Suvalkiečio" inf.

Kalvarijos savivaldybės Kušliškių kaimo gyventojas apie sodyboje laikytą sprogmenį pareigūnams pranešė po kelerių metų.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Lapkričio 17-ąją Bendruoju pagalbos telefonu paskambinęs 65 metų gyventojas pasakė, kad sodybos teritorijoje Trumpojoje gatvėje aptiko sprogmenį.

Į nurodytą vietą išvyko policijos, greitosios ir ugniagesių ekipažai, įvestas planas „Skydas“.

Paaiškėjo, kad vyras sprogmenį rado miške prieš trejus-ketverius metus. Jį parsigabeno į savo sodybos teritoriją. Neaišku, kokios priežastys gyventoją privertė pranešti apie sprogmenį, bet svarbu, kad jis tai padarė. Išminuotojai nustatė, kad tai aviacinė bomba ir ją susprogdino Rasių karjere.

Kariuomenės išminuotojai prašo sprogmenų radusius gyventojus elgtis atsakingai – jų neliesti, nejudinti ir neardyti, nes tai pavojinga. Įtartino radinio vietą reikia pažymėti, įspėti aplinkinius ir paskambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Operatyviai atvykę kariai sprogmenį saugiai išveš arba sunaikins vietoje.

