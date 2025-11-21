„Tauro“ atletų medaliai iš Ispanijos
Santa Susanoje (Ispanija) vyko IFBB kultūrizmo ir fitneso pasaulio čempionatas bei naujai įkurtos Semi Pro lygos taurės varžybos. Čempionate varžėsi per 1000 sportininkų iš daugiau nei 100 šalių.
Lietuvos rinktinę, kurios vyriausiuoju treneriu buvo Marijampolės „Tauro“ klubo treneris Rinaldas Česnaitis, sudarė 9 sportininkai. Iš jų – du „Tauro“ atstovai – Renata Černauskė (bikinis) ir Svajūnas Straksis (kultūrizmas) – iškovojo sidabro medalius Semi Pro lygos taurės varžybose.
Pasaulio čempionate dalyvavusi Renata Černauskė iškovojo 4-ąją vietą kategorijoje 40-44 m (ūgis virš 164 cm) ir 7-ąją kategorijoje iki 172 cm.
Komentarai nepriimami.