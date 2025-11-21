www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

„Tauro“ atletų medaliai iš Ispanijos

"Suvalkiečio" inf.

Santa Susanoje (Ispanija) vyko IFBB kultūrizmo ir fitneso pasaulio čempionatas bei naujai įkurtos Semi Pro lygos taurės varžybos. Čempionate varžėsi per 1000 sportininkų iš daugiau nei 100 šalių.

Lietuvos rinktinę, kurios vyriausiuoju treneriu buvo Marijampolės „Tauro“ klubo treneris Rinaldas Česnaitis, sudarė 9 sportininkai. Iš jų – du „Tauro“ atstovai – Renata Černauskė (bikinis) ir Svajūnas Straksis (kultūrizmas) – iškovojo sidabro medalius Semi Pro lygos taurės varžybose.

Pasaulio čempionate dalyvavusi Renata Černauskė iškovojo 4-ąją vietą kategorijoje 40-44 m (ūgis virš 164 cm) ir 7-ąją kategorijoje iki 172 cm.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Sūduvos dieną, Kanklių metais…
Ketveri karo Ukrainoje metai: dainos ir eilės taikos vardan
Keičiasi balsavimas „EUROVIZIJA.LT“ finale – vyks tik internetu
Jaunieji Suvalkijos dainininkai žengia į didžiąją „Dainų dainelės“ sceną

Įvykiai

Grindinio akmuo apgadino automobilį
Vagys vėl apiplėšė plovyklą
Sukčiai ištuštino įmonės sąskaitą
„Kauno Žalgirio“ sirgaliai vos nesudegino Marijampolės futbolo maniežo

Verslas

Marijampolės centre – naujas gruziniškų patiekalų restoranas
Žiemą kelių darbininkai žūklauja, remontuoja namus ir eina tėvystės atostogų
VMI: gyventojai jau gali deklaruoti pajamas, iš darbdavių trūksta apie 4 proc. duomenų
Praėjusieji metai „Vernitui“ buvo sėkmingi

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos