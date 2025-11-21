Visoje Lietuvoje purpurine spalva švyti pastatai: ką tai reiškia?
Visą savaitę, lapkričio 17-23 dienomis, Lietuvoje pastatai švyti purpurine spalva – minima Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Ja siekiama atkreipti dėmesį į neišnešiotų naujagimių problemas ir jų sprendimo būdus. Šiemet prie šios iniciatyvos prisijungė ir purpurine spalva spindi 22 objektai ir pastatai didžiuosiuose bei mažesniuose šalies miestuose.
Nuo 2016 metų neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ kartu su socialiai atsakingais partneriais organizuoja simbolinį miestų objektų apšvietimą purpurine spalva – tai neišnešiotų kūdikių vilties, stiprybės ir gyvybės simbolis.
Pasak neišnešiotų naujagimių asociacijos „Neišnešiotukas“ ir iniciatyvos „Auginu Lietuvą“ įkūrėjos Astos Speičytės-Radzevičienės, ši iniciatyva yra svarbi tūkstančiams šeimų visoje Lietuvoje:
„Visą savaitę kartu su daugiau nei 30 000 Lietuvos šeimų, auginančių neišnešiotus naujagimius, švenčiame gyvenimo pergalę ir dalijamės vilties bei palaikymo žinia. Tai ypač svarbu, nes kasmet mūsų bendruomenę papildo apie 1100 naujai gimusių neišnešiotukų.”
Šie skaičiai aiškiai parodo, jog tema šalyje išlieka itin aktuali, o nuoseklus viešas kalbėjimas apie neišnešiotų naujagimių situaciją ir jų šeimų patiriamus iššūkius – būtinas.
Pasak A. Speičytės-Radzevičienės, šios temos svarbą atspindi ir tarptautinis dėmesys – šiemet Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) pirmą kartą įtraukė Pasaulinę neišnešiotų naujagimių dieną į savo minimų dienų kalendorių.
Nuo didžiųjų iki mažesnių miestų
Prie Pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos minėjimo aktyviai prisijungia šalies savivaldybės ir įvairios kultūros įstaigos. Šią savaitę skirtingomis dienomis purpurine spalva nušvito iš viso 22 pastatai ir objektai visoje Lietuvoje.
Vilniuje purpurine spalva nušvito TV bokštas, Kaune – muzikinis teatras, o Klaipėdoje apšviesti du savivaldybės administracijos pastatai. Alytuje purpurine spalva apšviestas miesto teatro pastatas, Visagine – savivaldybės administracijos pastatas, Neringoje – pirminės sveikatos priežiūros centras, Plungėje – savivaldybės pastatas. Zarasuose apšviestas apžvalgos ratas ir informacinį pranešimą rodantis LED ekranas.
Purpurine spalva nušvito ir mažesnių miestų bei rajonų objektai.
Prienuose apšviestas šviečiantis užrašas PRIENAI, taip pat Prienų, Stakliškių ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrų pastatai. Rokiškyje – Kultūros centro ir savivaldybės administracijos pastatai. Šilalėje – miesto bažnyčia ir paminklas „Laisvės šauklys“. Šalčininkuose – savivaldybės administracijos pastatas, o Kretingoje – M. Valančiaus viešoji biblioteka ir Kretingos rajono kultūros centras.
„Labai džiugu matyti, kaip skirtingi Lietuvos miestai susivienija dėl vieno tikslo. Toks platus įsitraukimas rodo, jog tema svarbi visoje šalyje. Kiekvienas purpurine spalva nušvitęs pastatas ir objektas primena, kad esame bendruomenė, kuri mato ir palaiko mažiausius savo narius bei jų šeimas“, – sako Asta Speičytė-Radzevičienė.
Ieva Citrinavičiūtė, Komunikacijos agentūra „23:45 agency“
