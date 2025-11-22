Ar išsiųs močiutė dovanas anūkams į Ameriką?
Į redakciją kreipėsi susirūpinusi marijampolietė Rūta (vardas pakeistas): „Negi šiemet anūkai nesulauks mano siuntinio Kalėdų proga?“. Mat jos dukra su šeima gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Pernai Rūta siuntė į JAV vaikams lietuviškų knygų, žaislų, šokolado, tradicinių grybukų, net rankomis megztas kojines. Buvo jos anūkams šviesi Kalėdų šventė – tarsi šiltas močiutės rankų prisilietimas. Tačiau šiemet viskas apsivertė aukštyn kojomis.
„Pašte sakė, kad siuntinių siųsti negalima. Tai kaip man nudžiuginti anūkus per Kalėdas?“ – retoriškai klausė moteris.
Dalies pajamų neteks ir smulkusis verslas
Rugpjūčio pabaigoje daugelis Europos pašto ir siuntų pristatymo bendrovių laikinai sustabdė siuntų į JAV siuntimą, kai įsigaliojo naujas reikalavimas deklaruoti ir mokėti muito mokesčius net už mažos vertės siuntas.
Moteris sako suprantanti, kad problemų kilo po to, kai įsigaliojo nauji muitų reikalavimai JAV – nuo rugpjūčio 29 d. panaikinta vadinamoji de mintimis išimtis, leidusi įvežti iki 800 dolerių vertės siuntas be muito. Bet išaiškinimo paprastam žmogui marijampolietė vis dar neįžvelgia: „Aš juk nesu verslininkė, aš tik noriu nusiųsti knygų ir lietuviškų skanumynų. Negi už tai turėsiu pildyti deklaracijas, mokėti kažkokius mokesčius? Man baisu, kad apsiriksiu, suklysiu. Taip ir pranyksta noras siųsti…“.
Rūta sako suprantanti, kad gali dėl to nukentėti ir smulkusis verslas – žmonės, kurie prekiauja rankdarbiais, lietuviškais skanėstais, kitais dovanoms tinkančiais daiktais – jų pardavimai sumažės. Šiam Rūtos įtarimui galima pritarti, nes, kaip „Suvalkiečiui“ sakė Lietuvos pašto atstovas ryšiams su visuomene Lukas Zadarackas, „JAV yra viena populiariausių eksporto krypčių, patenkanti į pirmąjį trejetą kartu su Vokietija ir Didžiąja Britanija, todėl ši kryptis yra itin svarbi Lietuvos pašto tarptautinių siuntų srautui. Vidutiniškai per mėnesį Lietuvos pašto tinklu į JAV keliauja keliasdešimt tūkstančių siuntų, daugiausia – verslo klientų, siunčiančių savo prekes JAV rinkai“.
Lietuvos paštas siuntimą atnaujina – bet tik verslui
Lietuvos paštas nuo spalio 13 d. atnaujino siuntų į JAV paslaugą verslo klientams, tapdamas pirmuoju Baltijos šalių pašto operatoriumi, suteikusiu galimybę verslui vėl siųsti prekes į šią rinką. Privatiems klientams šiuo metu galima siųsti tik dokumentus iš pašto skyrių, pasirinkus paslaugą „Be sekimo“.
Pasak L. Zadaracko, Lietuvos paštas JAV kryptį atidaro etapais – pirmiausia verslui, o netrukus ir privatiems klientams – siekiant užtikrinti sklandų procesų veikimą, tinkamai suvaldyti siuntų srautus ir užtikrinti paslaugų kokybę.
Visiškai atnaujinti siuntų į JAV paslaugą privatiems klientams planuojama iki šių metų pabaigos. Apie tai klientai, pasak Lietuvos pašto atstovo, bus informuojami įvairiais kanalais – socialiniuose tinkluose, naujienlaiškiuose ir Lietuvos pašto svetainėje. Tačiau į redakciją atėjusi moteris neslepia nerimo – ar tikrai jos siuntinys iki Kalėdų suspės pasiekti Ameriką?
Gera vieta tuščia nebūna
Lapkričio viduryje ir tarptautinė siuntų bendrovė „Omniva“ pranešė atnaujinusi siuntų į JAV pristatymą verslo klientams.
O kokia privačių klientų situacija?
Šios bendrovės komunikacijos vadovė Lietuvoje Gabrielė Požerskė sakė: „Visi mūsų klientai gali siųsti siuntas į JAV. Jei siunta yra dovana ir jos vertė neviršija 100 JAV dolerių, muito mokesčiai nėra taikomi. Visais kitais atvejais privatus klientas turi nurodyti siuntos duomenis, pagal kuriuos sistema automatiškai apskaičiuoja muito ir paslaugos mokesčius. Papildomų mokesčių dydis priklauso nuo siuntos turinio – produkto, jo kilmės šalies ir vertės.“
„Omniva“, kaip ir kitos Europos siuntų bendrovės, rugpjūčio pabaigoje buvo laikinai sustabdžiusi siuntų pristatymą į JAV, kai įsigaliojo naujas JAV reikalavimas deklaruoti ir mokėti muito mokesčius net ir už nedidelės vertės siuntas. Deja, įsigaliojus teisės aktui, dar nebuvo priimti būtini įgyvendinamieji dokumentai – deklaravimo ir muito mokesčių perdavimo JAV tvarka. Šiuo metu šie dokumentai jau galioja, o „Omniva“ įdiegė virtualų automatizuotą muitinės tarpininkavimo sprendimą, leidžiantį užtikrinti atitiktį naujiems JAV muito reikalavimams.
Taigi – dovanoms, siunčiamoms tarp fizinių asmenų, kurių vertė neviršija 100 JAV dolerių, muito mokesčiai netaikomi.
Paklausta, kaip siuntų bendrovei „Omniva“ pavyko anksčiau nei Lietuvos paštui rasti sprendimą, kad ir fiziniai asmenys galėtų siųsti į JAV dovanas iki 100 JAV dolerių, G. Požerskė paminėjo puikų bendradarbiavimą su verslo partneriais užsienyje.
Patarimas: siuntas siųsti kuo anksčiau
Kol Lietuvos paštas sprendžia šį klausimą, gyventojai gali naudotis kitų siuntų bendrovių paslaugomis. Mat daugeliui žmonių siuntiniai yra ne tik dovanos, bet ir ryšys – nors ir per atstumą. „Nenoriu daug. Tik kad mano anūkai žinotų – močiutė jų nepamiršo. Kai nematai vaikų, augančių anūkų, bent siuntinys leidžia pasijusti kartu. Jei neliktų ir to – būtų labai tuščia“, – „Suvalkiečiui“ sakė Rūta.
„Siuntos pristatymo trukmė priklauso nuo pasirinkto pristatymo tipo, todėl rekomenduojame ją pasitikrinti mūsų savitarnoje suvedus siuntos duomenis“, – patarė „Omniva“ bendrovės komunikacijos vadovė Lietuvoje Gabrielė Požerskė.