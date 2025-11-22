Kiek netikėta, bet nuostabu!
Jei nesugalvojame, ką pasigaminti vakarienei (arba pietums), pažiūrėkime, ką turime šaldytuve. O tada, jei gyvas intelektas dar namo negrįžęs, paklauskime dirbtinio intelekto (toliau – DI), ką skanaus iš turimų produktų galime pasigaminti.
Man intelektas (šįkart – dirbtinis) pasiūlė iškepti labai gardžių kotletukų iš maltos vištienos krūtinėlės ir varškės. Išbandžiau, buvo skanu, kepsiu vėl.
Šaunuolis, DI!
Reikės:
- 400 g vištienos krūtinėlės (ją sumaliau mėsmale),
- 150–200 g varškės (geriausia 9 proc., bet tinka ir liesa),
- 1 mažas svogūnas (smulkiai sukapotas),
- 1 kiaušinis,
- 2–3 šaukštai džiūvėsėlių arba manų kruopų (pabijojau, kad kotletukai nebūtų per kieti, todėl įbėriau tik apie pusantro šaukšto manų),
- 1–2 skiltelės česnako (DI sako – nebūtina, bet labai tinka),
- druskos, pipirų,
- papildomai: krapų ar petražolių, galima įberti saldžiosios paprikos miltelių, žiupsnelį ciberžolės ar kario prieskonių – jei norisi aromato,
- kepimui – aliejaus arba sviesto.
Į dubenį sudėjau maltą vištieną, varškę, kiaušinį, svogūną, smulkintą česnaką, manus ir visus prieskonius. Gerai išmaišiau (masė turi būti vienalytė). Jei ji atrodo per skysta – įdėkime dar žiupsnį džiūvėsėlių ar manų. Jei per tiršta – įpilkime šlakelį vandens ar grietinėlės. Palikime masę keliolikai minučių „pailsėti“ – kad manai išbrinktų.
Formuokime kotletukus. Į įkaitintą keptuvę su aliejumi (arba sviestu) dėkime kotletukus ir kepkime ant vidutinės ugnies kol gražiai apskrus.
DI patarė, kad, jei norėčiau itin purių kotletukų, po apkepimo reikėtų uždengti keptuvę ir dar keletą minučių patroškinti ant mažos ugnies. Bet to nedariau – ir taip buvo labai puru ir skanu.
Patiekti galime su bulvių koše ir daržovėmis, su ryžiais ir jogurto-krapų padažu. O sumanusis DI sako, kad tokį kotletuką galima dėti ir į burgerių bandeles – tai bus švelnesnė alternatyva mėsainiams.
Tikrai verta pabandyti!
Skanaus.