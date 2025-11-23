Kariuomenė ruošiasi 2026 metų šaukimui: į rikiuotę – iškart po mokyklos, ilgesnė tarnybos rezerve trukmė ir kone 10 tūkstančių eurų siekiančios išmokos
Lietuvos kariuomenės Karo komendantūrų valdyba 2026 metais į privalomąją pradinę karo tarnybą pašauks 3870 jaunuolių, kurie 9 mėnesių trukmės tarnybos metu įgys kertinius įgūdžius: ugdys drausmę, taktinį mąstymą, mokėjimą vadovauti, naudotis įvairia karine technika ir ginkluote ir būti karinio vieneto kolektyvo dalimi.
„Šie metai parodė, kad nepriklausomos Lietuvos jaunoji karta nebijo atsakomybės savo šaliai – iš 2025 metais pašauktų asmenų 99,8 procentų tą pasirinko savo noru arba pirmumo tvarka. Tai leido šiems asmenims geriau planuoti savo laiką, patiems pasirinkti tarnybos vietą bei gauti papildoma finansinę paskatą. Karinė tarnyba ugdo pasitikėjimą savimi, moko veikti komandoje ir suteikia žinojimą, kad kiekvienas gali prisidėti prie šalies saugumo. Tarnyba – tai proga parodyti, jog rūpinamės savo ateitimi, savo artimaisiais ir savo valstybe. Kiekvienas, žengiantis šį žingsnį, tampa stipresniu žmogumi ir tvirtesnės Lietuvos kūrėju“, – sakė Lietuvos kariuomenės Karo komendantūrų valdybos vadas pulkininkas Danas Mockūnas
Nuo 2026 metų įsigaliosiantis Karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymas numato kai kuriuos pasikeitimus šaukimo tvarkoje. Pagal ją atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą bus kviečiami 18-22 metų jaunuoliai, į sąrašus patekę pilnamečiai moksleiviai bus kviečiami tarnauti iškart po mokyklos baigimo. Savanoriškai tarnybą bus galima atlikti iki 39 metų.
Atkreiptinas dėmesys, kad tarnybos atidėjimo galimybės taip pat mažinamos – studentai, įstoję į aukštąsias mokyklas po įtraukimo į karo prievolininkų sąrašus, nebegalės atidėti tarnybos. Tačiau įstojusieji į universitetą galės pasirinkti arba akademines atostogas privalomajai pradinei karo tarnybai atlikti ir taip nepraras studijų vietos arba pasinaudoti kitais būdais įgyti karinį parengtumą – jaunesniųjų karininkų vadų mokymais arba savanoriškosios nenuolatinės karo tarnybos būdu.
Kaip ir anksčiau, privalomoji pradinė karo tarnyba truks devynis mėnesius, tačiau ją baigę kariai gaus gerokai didesnes išmokas ir papildomas kompensacijas. Tarnybą labai gerai įvertintiems kariams bus išmokėta iki 7 500 eurų, o tiems, kurie Tarnybą pradės savo noru – išmoka didės nuo 15 iki 30 proc., iki maždaug 9 800 eurų (iki šiol maksimali įmanoma išmoka siekė apie 6 tūkst. eurų). Be to baigę tarnybą kariai per 12 mėn. nuo privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo dienos turės galimybę susigrąžinti sumokėtas lėšas už sėkmingai baigtas B kategorijos vairavimo kursus.
Plečiasi galimybės tiems, kurie siekia suderinti tarnybą su studijomis, nes studentai galės rinktis vieną iš dviejų tarnybos formų. Pirmoji – nuo 160 iki 200 dienų trukmės tarnyba pagal Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų programą. Ji vykdoma dalimis ir trunka iki trejų metų. Sėkmingai ją baigę studentai tampa atsargos karininkais ir įgyja atsargos leitenanto laipsnį. Antroji – nuo 90 iki 120 dienų trukmės savanoriškosios nenuolatinės karo tarnybos būdas pagal parengtas programas, kurios bus skirtos pagrindiniam kariniam parengtumui įgyti. Abi šios tarnybos formos suteiks galimybę tęsti studijas ir kartu įgyti vertingų karinių žinių bei patirties.
Karių gretas papildys ir specialistai, turintys kariuomenei svarbias profesijas – inžinerijos, medicinos, aviacijos technologijų ir kitų sričių atstovai. Jiems numatyta trumpesnė, trijų mėnesių trukmės tarnyba, kurios metu bus įgyjami baziniai kariniai įgūdžiai. Po tarnybos šie specialistai bus įtraukiami į aktyvųjį rezervą, o geriausiai įvertinti už tarnybą gaus iki 3 685 eurų.
Siekiant sustiprinti kariuomenės rezervą, tarnybos trukmė jame ilginama nuo dešimties iki penkiolikos metų, o kariai reguliariai bus kviečiami atnaujinti žinias kartotiniuose mokymuose. Tai leis užtikrinti, kad įgytos žinios ir įgūdžiai būtų palaikomi ir nuolat tobulinami.
Karo komendantūrų valdyba primena, kad nuo 2025 metų visi jaunuoliai, sulaukę 17 metų, privalo per vieną mėnesį pateikti savo kontaktinius duomenis Karo komendantūrų valdybai ir užpildyti sveikatos būklės deklaraciją. Tai padeda užtikrinti sklandų šaukimo procesą ir suteikia laiko tinkamai pasiruošti tarnybai.