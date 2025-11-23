www.suvalkietis.lt
Lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena ir mūsų kariuomenės atkūrimo 107-osios metinės

Daiva Klimavičienė

Ši data primena 1918-uosius, kai atsikurianti valstybė pirmą kartą aiškiai pasakė: turime savo kariuomenę. Tą dieną Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą Nr. 1, nuo kurio prasidėjo reguliariųjų pajėgų formavimas.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Pirmieji savanoriai į tarnybą atėjo ne dėl atlygio ar garbės. Uniformų tuo metu dar nebuvo, todėl jaunuoliai rikiuotėje stovėjo vilkėdami savo kasdienius drabužius. Daugelis atsinešė ir savo medžioklinius šautuvus. Tai buvo kariuomenė, kuri gimė iš pasiryžimo ir būtinybės ginti valstybę, dar tik besistojančią ant kojų.

Šiandien Lietuvos kariuomenė – moderni, profesionali, ji yra NATO gynybos sistemos dalis. Dauguma karių ir karininkų yra gimę jau Nepriklausomoje Lietuvoje, o jų tarnyba neatsiejama nuo technologijų: nuo bepiločių orlaivių valdymo iki sudėtingų ryšių sistemų. Kariuomenė išliko dinamiška, bet jos esmė, kaip ir prieš daugiau nei šimtmetį, nepakito – ginti valstybę ir jos žmones.
Minint šią dieną, kariams ir visuomenei primenama paprasta tiesa: Lietuvos saugumas priklauso nuo tų, kurie pasiryžta tarnauti. Jų rankose sprendimai – virsti bailiu ar didvyriu, gintis ar bėgti, kovoti ar pasiduoti. Tebūna kiekvieno sprendimas vertas pagarbos.

