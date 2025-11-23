Saugus kūrenimo sezonas – šiluma be gaisrų
Atėjus šaltajam metų laikui ir prasidėjus kūrenimo sezonui, daugelis gyventojų vėl kuria krosnis, židinius ar katilus, siekdami sušildyti savo namus. Tačiau kartu su šiluma į mūsų kasdienybę sugrįžta ir pavojai – nuo gaisrų iki apsinuodijimų smalkėmis. Netinkamai prižiūrimos šildymo sistemos, nevalyti kaminai ar netvarkingi įrenginiai kasmet tampa nelaimių priežastimi. Apie tai, kokias klaidas dažniausiai daro gyventojai ir kaip išvengti nelaimių, „Suvalkiečio“ korespondentė Loreta TUMELIENĖ kalbasi su Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausia specialiste Egle JARUMBAVIČIENE. Specialistė apžvelgia situaciją ir dalinasi patarimais, kaip saugiai pasiruošti kūrenimo sezonui.
– Artėjant žiemai ir prasidėjus kūrenimo sezonui, kokie pagrindiniai pavojai kyla gyventojams?
– Šiuo metu pakankamai dažnos gaisrų priežastys – nevalyti, netinkamai įrengti ir nesandarūs dūmtraukiai. Kaminuose užsidegus suodžiams, ugnis pro nesandarius dūmtraukius išplinta į pastato pastoges ar palėpes, o kartais užsiliepsnoja ir su dūmtraukiais besiliečiančios medinės pastato konstrukcijos.
Atšalus orams tokių gaisrų padaugėja – intensyviai kūrenant krosnis, dėl aukštos temperatūros suodžiai užsidega dažniau. Norint išvengti tokių nelaimių, įrengiant bei eksploatuojant dūmtraukius ir krosnis, būtina žinoti ir laikytis gaisrinės saugos reikalavimų.
– Ar dažnai reikėtų valyti kaminą ir kamino dūmtraukį, kaip įrengti juos, kad būtų saugu?
– Suodžius iš dūmtraukių, dūmtakių ir krosnių būtina išvalyti prieš eksploatavimo pradžią, o eksploatacijos metu – ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
Medines pastato konstrukcijas, kurios liečiasi su krosnimi ar dūmtraukiu, reikia apsaugoti nedegių medžiagų perskyromis arba palikti tarpus. Jeigu anksčiau įrengtos krosnys ar dūmtraukiai liečiasi su medinėmis konstrukcijomis, šį pažeidimą būtina nedelsiant pašalinti.
Dūmtraukis turi būti padengtas tinko sluoksniu ir išbalintas. Periodiškai jį reikėtų apžiūrėti – jei ant išbalinto paviršiaus matyti juodų dėmių, vadinasi, dūmtraukis nesandarus.
– Kokias klaidas dažniausiai daro žmonės kūrendami krosnis, židinius ar katilus?
– Kūrenantis krosniai ar degant dujinei viryklei negalima namuose palikti mažamečių vaikų vienų ir patikėti jiems šių įrenginių priežiūrą. Gaisrai namuose, šildomuose krosnimis, kyla, kai jos perkaitinamos, atsiranda plyšių kaminų ar židinių sienelėse, pro kurias gali prasiveržti ugnis.
Negalima malkų ir kitų degių medžiagų džiovinti bei laikyti ant krosnių arba arti jų palikti atviras pakuros dureles. Kad iš krosnies pakuros iškritusios žarijos neuždegtų grindų, būtina prie jų prikalti skardos lapą arba įrengti nedegų pagrindą.
Pavojinga ugniai įkurti naudoti degius skysčius. Prisimenu atvejį Liudvinavo miestelyje, kai šeimininkė, bandydama užkurti krosnį, kliūstelėjo degaus skysčio. Ugnis šovė į viršų, užsidegė namas, žmonės spėjo tik pagriebti iš kambario dokumentus. Namas supleškėjo iki pamatų. Gyventojai liko be nieko.
– Ką turėtų žinoti gyventojai namų šildymui naudojantys elektrinius šildymo prietaisus?
– Gyventojų namuose turėtų būti tvarkinga elektros instaliacija, tvarkingi ir elektros prietaisai. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.
Negalima namuose vienu metu sujungti daug buitinių prietaisų, nes kyla grėsmė perkrauti elektros tinklą. Dėl perkrovos elektros tinkle staiga pradeda kaisti laidai ir užsidega jų izoliacija. Apie namo elektros tinklo perkrovimą signalizuoja dažnas elektros automatinių saugiklių išmušimas.
Patariama išjungti nenaudojamus elektros prietaisus iš elektros lizdo, nes palikti budėjimo režimu elektros prietaisai ne tik naudoja elektros energiją, bet gali ir perkaisti. Elektrinius šildymo prietaisus statykite toliau nuo užuolaidų bei baldų, nepalikite ant jų padžiautų drabužių.
Taip pat reikėtų periodiškai tikrinti, ar nepažeisti, nesusidėvėję, nenutrūkę elektros prietaisų laidai, ar nepažeista izoliacija, pasirūpinti, kad elektros laidai, kištukiniai lizdai, kištukai ar patys elektros prietaisai nesudrėktų.
– Ugniagesių paros įvykių suvestinės rodo, kad gaisrininkai gana dažnai kviečiami gesinti dūmtraukyje užsidegusių suodžių. Ką daryti, kai taip nutinka? Ar visada reikia kviesti ugniagesius?
– Stiprus ūžesys signalizuoja, kad kamine užsidegė suodžiai. Tokiu atveju reikia uždaryti visas katilo sklendes ir skambinti telefonu 112.
– Šildymo sezono metu paprastai registruojama atvejų, kai gaisrai kyla dėl to, kad neatvėsinti pelenai supilami į plastikinius konteinerius, o šie pastatomi per arti statinių. Ką patartumėte gyventojams, kad tokių gaisrų pavyktų išvengti?
– Išsėmus pelenus iš krosnių, juos būtina supilti į metalinį indą, laikyti lauke bent tris dienas, kad atvėstų, ir tik tada išpilti į konteinerius. Metalinis indas su pelenais turi būti laikomas ne arčiau kaip šeši metrai nuo pastatų. Smilkstančias anglis, pelenus ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip 15 metrų nuo pastatų.
– Naujausia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento statistika sako, kad per dešimt šių metų mėnesių ugniagesiai išgelbėjo 79 gyventojų gyvybes, iš viso šalyje užfiksuoti 6956 gaisrai. Kokia statistika Marijampolės regione?
– Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos saugojamoje teritorijoje (Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos sav.) 2024 m. kilo 272 gaisrai (Marijampolės sav. – 176, Kalvarijos sav. – 51, Kazlų Rūdos sav. – 45). Iš jų 56 – dėl krosnių, židinių, dūmtraukių įrengimo ar eksploatavimo pažeidimų bei gedimų (Marijampolės sav. – 32, Kalvarijos sav. – 14, Kazlų Rūdos sav. – 10).
Nuo šių metų pradžios iki lapkričio Marijampolės regione jau kilo 215 gaisrų (Marijampolės sav. – 144, Kalvarijos sav. – 28, Kazlų Rūdos sav. – 43), iš kurių 27 – dėl krosnių, židinių, dūmtraukių įrengimo ar eksploatavimo reikalavimų pažeidimų arba gedimų (Marijampolės sav. – 18, Kalvarijos sav. – 3, Kazlų Rūdos sav. – 6).
– Kas galėtų padėti laiku suvaldyti kilusį gaisrą?
– Iš darbo patirties galiu pasakyti, kad ne kartą žmones nuo didelės nelaimės išgelbėjo autonominiai dūmų detektoriai.
Buvo atvejų, kai gyventojai užkaičia ant viryklės puodą ir apie tai pamiršta – išeina iš namų arba užmiega. Nuo didelio gaisro juos išgelbėjo suveikęs dūmų detektorius. Jį išgirdę kaimynai iškvietė ugniagesius. Šis prietaisas gelbsti, ir kai gaisras kyla naktį, žmonės miega.
Gyventojai vis labiau supranta dūmų detektoriaus svarbą ir juos įsirengia savo namuose.
ekomenduojama šiuos prietaisus įrengti kiekvienoje patalpoje, kurioje žmonės miega, taip pat koridoriuose ar bendrose erdvėse prieš miegamuosius. Nepatariama jų montuoti virtuvėje ar vietose, kur gali kauptis garai.