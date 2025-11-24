Japonija: buvo verta!
Neseniai iš Japonijos grįžo Marijampolės medikai Deimantė ir Marius Purtokai. Maršrutus dėliojo dar prieš išskrisdami į kelionę. Jau tada žinojo, ką nori aplankyti, pamatyti ir kokias šešias Seto jūros salas kirs dviračiais. Tik nežinojo, kokie nuotykiai jų laukia svetimoje, bet draugiškoje šalyje.
Deimantė rašė kelionės dienoraštį. Ne viskas sutilpo į šį straipsnį. Bet, kaip sako pati jo autorė, net ir dienoraštis negalėjo sutalpinti visų įspūdžių ir patyrimų.
„Štai ir prabėgo dvi dienos ir dvi naktys Tokijuje. Buvome operos ir baleto teatre, kur japonų pianistė skambino europiečių kompozitorių muziką. Šiandien dieną praleidome Nacionaliniame dailės muziejuje. Japonų tapyba ant šilko (ir ne tik) sužavėjo. Bet, kas įdomiausia, didesnė dalis tapybos darbų muziejuje buvo europietiška. Tai toli gražu ne patys geriausieji žinomų europiečių tapybos darbai. Bet žmonių, ypač japonų, tose salėse grūdosi daugiausia.
O rytoj jau atsisveikinsime su Tokiju, nors dar dienai sugrįšime prieš išskrisdami namo. Kelionės planas – važiuosime dviračiais ir mėgausimės gamta bei mažomis vidinės Seto jūros salomis.“
„Sostinių gyventojai, kiek teko pastebėti, rengiasi išties elegantiškai. Turbūt apie juos ir sakoma: „Apsirengiau ir išėjau miesto puošti.“ Ne išimtis ir japonai. Vyraujanti spalva gatvėse – juoda. Daug kostiumuotų, baltais marškiniais vyrų. Moterys dėvi ilgus sijonus, kelnes, švarkus, pelerinas. Jaunos mergaitės kojas virš kelių apsitempusios juodomis kojinėmis, sijonėliai trumpučiai, o batai ant platformų – būtinai! Populiarūs lietpalčiai – dažniausiai juodi arba smėlio spalvos. Sakyčiau, labai elegantiška. Bet džinsai Tokijuje, atrodo, visai nepopuliarūs.“
„Architektūra. Tai, ko gero, silpniausia japonų vieta. Beveik neabejoju, kad, kuomet atvykę į Europą japonai vaikštinėja po senamiesčius, bent kelias sekundes pagalvoja, jog čia turbūt sapnas. Namai, kuriuos matėme Tokijuje dviejuose rajonuose, taip pat važiuodami 4,5 val. pro traukinio langus, ir miesteliuose, kuriuos pravažiavome dviračiais, – suguldyti, sustumti, sugrūsti bet kaip. Lankėmės nacionaliniame teatre, kuris dėl architektūros įtrauktas į Japonijos paveldą. Mano akiai tai buvo betoninis monstras tiek iš lauko, tiek viduje. Mačiau ir jau visai kitokių privačių namų, kai kurie iš jų primena lietuviškus.
Bet už tai… už tai japonai kuria šedevrus lėkštėse. Čia jau jie neprilygstami!“
„Jau iš anksto žinojome, koks geras japoniškas maistas. Bet kad toks geras kokybės prasme, tai negalėjome net susapnuoti. Kadangi maistą vertinu ne pagal skonį, o pagal savijautą pavalgius, tai japoniškas maistas žodžiais nenusakomas. Japonai mums nelabai lankstosi, skirtingai nei vieni kitiems, bet lenkiuosi iki žemės dėkodama japonams už tai, kad šioje šalyje galima valgyti bet kurioje gatvės užeigėlėje: nereikia gaišti laiko restoranų paieškoms, maistas patiekiamas gan greitai, nėra brangus, o savijauta pavalgius tokia, kad vėl galima eiti, klausyti, matyti…
Tik kartais būna stiprus kontrastas tarp kavinės aplinkos ir to, kas lėkštėje. Pradžioje aplinka kelia nepasitikėjimą, bet paskui nepasitikėjimo šmėklelė ištirpsta lėkštėje kaip sviestas, kurį japonai labai mėgsta.
Japonai valgo iš arbatos ir mažesnių lėkštučių dydžio. Turbūt ir valgo nedaug. Todėl gatvėse nepastebėjome žmonių, turinčių antsvorio.“
„Rytoj mūsų laukia nuotykis – miegosime po atviru dangumi, nes savaitgalis, visi viešbučiai jau užsakyti. Naktimis apie 11 laipsnių. Gal nesušalsim, o gal išsipildys Friedricho Holderlino šiandien atsitiktinai-neatsitiktinai perskaitytos eilės: „…Bet kur pavojus, ten auga / Ir tai, kas išgelbsti“.
Jei taip nutiktų, kad naktį Japonijoje liktumėte be nakvynės, ieškokite „Family market“ – tai visą parą dirbantis kompleksas. Tas, kurį nusižiūrėjome, turėjo kavinę viduje, šalimais paviljoną su kėdėmis, stalais.
Bet. Jei tavo sesė burtininkė, be nakvynės net ir mažai turistų lankomose Japonijos vietovėse neliksi. „Užburiu, kad sutiksit naujus draugus, kurie pakvies į savo namus nakvynei“, – prieš kelionę palinkėjo ji. Ačiū, sese!
Lygiai taip ir nutiko! Apžiūrėję „Family market“ erdves, dar pasukome šintoistų jūrų dievo šventyklos link. Marius užkalbino netoliese stovinčią japonę. Ji mums ir pasiūlė savo „šventyklą“. Namai, o ypač japonams – tai irgi šventovė. Tai buvo atskiras namelis. Tokio didelio kambario nakčiai Japonijoje dar neturėjome. Kambaryje – dviaukštė lova! Visai kaip vaikystėje pas tėvus Alytuje. Su raktu nuo kambario, smulkia instrukcija, kaip elgtis su visais pulteliais, gavome abu po bilietą į japonišką pirtį. Rytoj pusryčiausime šeimininkės namuose. Tikiuosi, svečiuojamės ne pas Kirkę!?“ (Autorės užuomina į graikų mitologijoje minimą burtininkę – į salą atkeliavusius Odisėjo palydovus ji pagirdė stebuklinguoju gėrimu ir pavertė juos kiaulėmis – red.).
„Taigi, pusryčiai pas mūsų gelbėtoją. Ji tik prisėdo prie mūsų. Ir kol mes pagaliukais ragavome jos pagamintus vienuolika patiekalų, buvo kartu. „Japonai yra ilgaamžiai“, – tariau. Ji į tai pasakė: „Aš manau, kad japonai mažiau valgo. Ir dar, manyčiau, kad dėl sojos ir dėl pupelių raugo.“
Čia ji trumpam dingo. Sugrįžo nešina polietileniniu maišeliu, jame matėsi tešla. „Taip, čia yra raugas su susmulkintomis pupelėmis. Jo aš dedu į sriubą.“
Pagyrusi, kad puikiai atrodo, moteriškai pasmalsavau, kiek jai metų. Pasirodo – 76-eri. „Aš valgau daug mėsos, žuvies. Riebalų vartoju labai mažai. Manau, kad tai taip pat svarbu: aš dar daug dirbu.“ Ji neturi vaikų, neištekėjusi.
Neskubėjome pusryčiauti. Maistas buvo puikus, bet kažin ar galėjo prilygti tam, kad ši mažutė, trapi, sklidina energijos moteris sėdėjo šalia mūsų ir dalinosi gyvenimo patirtimi. Atsisveikindama mums prisakė: „Rūpinkitės savimi“.
„Banglenčių instruktorius aust-ralas pametėjo mus į visų užmirštą Tosa Irino traukinių stotį.
Kai joje išlipome, neradome net bilietų automatų – atrodo, kad atvykome į pasaulio kraštą. Tačiau net ir pasaulio krašte esama eklerų ir krembriulė. Konditeris pabarstė šį desertą cukraus pudra ir uždegė. Krembriulė suliepsnojo kaip mėnulio nušviestos bangos ir pasidengė traškia kaip plonytis ledas plėvele.
Pasaulio krašte galima sėdėti sau nuleidus kojas, valgyti traškia plėvele užklotą krembriulė ir žiūrėti, kaip mėnulio nutviekstos „sudega“ bangos.“
„Japonijoje buvome priimti į muzikos, poezijos, grožio, elegancijos, gerų manierų saugotojų – geišų – pasaulį. Su geišomis galėjome kalbėtis, žaisti, grožėtis jų šokiais, sužinoti, kaip gaminti ir gerti arbatą, tik vieno dalyko nebuvo galima – liestis prie jų. Tuo šiandienos geišos skiriasi nuo japoniškų kurtizanių.“
„Japonai sukūrė aukšto lygio civilizaciją: švara, sąžiningumas, saugumas, patogumas, pagarba kiekvienam darbui, aukštos technologijos, išsaugoti miškai (70 proc. Japonijos žemės dengia miškai). Kyla klausimas: kaip jiems tai pavyko?
Japonijoje labai griežti įstatymai. Kad ir už nedidelę vagystę gali sėsti į kalėjimą. Kalėjimai šioje šalyje žiaurūs. Išėjusio iš kalėjimo šeima nepriima į savo ratą. Vienas prancūzų berniukas pavogė iš parduotuvės pakabuką – ir visa jo šeima buvo deportuota.“
„Japonijoje 98 proc. gyventojų – japonai. Jei skiriasi mišrios santuokos šeima, vaikai atitenka japonui. Po skyrybų kitatautis tėtis ar mama su vaikais susitikti neturi teisės!
Jau septynerių metų vaikai gali vieni važinėti metro. Kiekvienas suaugusysis – vaiko pagalbininkas. Vaikai į mokyklą vaikščioja vieni. Kiekviename žingsnyje Japonijoje laukia prižiūrėtojas, pasirengęs padėti (ne tik vaikams). Važiuodami dviračiais ne ten nusukome. Po trisdešimties sekundžių mus pastebėjo du prižiūrėtojai. Vienas iš jų atbėgo ir parodė, kur sukti.“
„Šalia vandenyno sumontuoti aukšti bokštai žmonėms gelbėtis nuo cunamio. Nei mūsų šeimininkė, pas kurią buvome apsistoję, nei banglentininkų instruktorius, kuris čia gyvena 30 metų, cunamio nematė. Bet kalba, kad grėsmė yra reali. Namai įkalnėje yra keturis kartus brangesni nei prie vandenyno. Japonai – fatalistai.
Paskutinis didelis žemės drebėjimas Japonijoje įvyko apie 1920 m. Po jo japonai viską atstatė, pristatė bokštų, sukūrė visą gelbėjimosi sistemą. Paruošė kuprines, su kuriomis žmonės išgyventų tris dienas. Netgi tualetą sugebėjo į tą kuprinę sumontuoti. Stiprūs žemės drebėjimai Japoniją ištinka vidutiniškai kartą per 100 metų. Tad jie dabar jau laukime.“
„Ir vis tik Japonija – uždara, savita, europiečiams sunkiai suvokiama valstybė.
Bet keliauti po Japoniją – lengva. Viskas suprantama ir patogu.
Ačiū japonų šokėjams, geišoms, aktoriams, pianistei, skambinusiai europietišką muziką… Čia sutikome žmonių, leidusių pajausti žmogaus ryšį su žmogumi.
Čia pamačiau „degančias“ bangas ir aukštai aukštai, nepalyginamai aukščiau nei Europoje, pakibusį mėnulį…
Buvo verta.“