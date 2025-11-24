Lapkričio 25 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Kaimo ramybę sutrikdė keturračiai motociklai
Į „Suvalkiečio“ redakciją kreipėsi Marijampolės savivaldybės Kermušinės kaimo (Patašinės sen.) gyventojai. Žmonės pasakojo, kad jų ramią gyvenvietę atrado keturračių vairuotojai. Kaimo keliu jie lekia lyg lenktynių trasa, keldami triukšmą, gadindami žvyruotą kelią. Gyventojai skundžiasi, kad galingos transporto priemonės ne tik kenkia infrastruktūrai, bet svarbiausia – kelia pavojų bendruomenės saugumui. „Juk čia ne pramogų parkas – mūsų vaikai šiuo keliu eina į mokyklą. Netoleruosime tokio pavojingo elgesio ir neleisime, kad mūsų kaimo ramybė būtų naudojama kažkieno pramogoms“, – pabrėžė Kermušinės žmonės.
„Norime būti žinomi nuo Marijampolės iki Majamio“
„Inovacijos ir tvarumas yra privalomos detalės mūsų versle. Tai nėra tiesiog madingi šūkiai, o būtinybė siekiant įsitvirtinti ir išsilaikyti versle“, – „Suvalkiečiui“ sakė UAB „MMA foods“ direktorius Gediminas RAILA. Beveik 14 metų veikianti įmonė, prekiavusi Lietuvos ūkiuose užaugintomis grūdinėmis kultūromis bei gaminusi ekologiškas trąšas, pakeitė veiklos kryptį – dabar „MMA foods“ perdirba ankštines kultūras ir gamina krakmolo bei baltyminius koncentratus, kurie naudojami maisto pramonėje ir pašarų gamyboje. Lietuvos kapitalo „Urbo bankas“ neseniai jai suteikė 1 mln. eurų paskolą – tai padės išplėsti žaliavų įsigijimo bei gamybos apimtis ir prisidės prie visos veiklos plėtros.
Įmonė naudoja tik saulės parke pagamintą elektrą. Visos investicijos planuojamos tik į inovatyvius procesus, leidžiančius sukurti vertę produktams ir sumažinti poveikį gamtai.
Apie verslą kalbamės su įmonės vadovu Gediminu RAILA.
Paramos lėšų trūkumas stabdo ūkininkų investicijas
Spalio pabaigoje Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pranešė, kad daliai ūkininkų, įgyvendinančių Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) investicinius projektus, neužteks finansavimo. Ūkininkai sutriko – paskutinius KPP pinigus jie tikėjosi gauti dar iki šių metų pabaigos. Nacionalinė mokėjimo agentūra paaiškino, kad nėra ko nerimauti – KPP projektai kitąmet bus baigti finansuoti Strateginio plano lėšomis. Tai išgirdę, ūkininkai dar labiau sumišo, nes suprato, kad apmokėti sąskaitų artimiausiu metu nepavyks, o terminai – spaudžia.
Namai, kuriuose pamažu gyja sužeistos sielos
Netoli Marijampolės, Avikilų kaime, įsikūrusi viešoji įstaiga Marijampolės vaiko tėviškės namai veiklą pradėjo dar 1997 metais šviesaus atminimo kunigo monsinjoro Vytauto Kazlausko iniciatyva. Tada jo gimtinėje buvo pastatyta daugiau kaip dešimt namų, juose gyveno gerokai per šimtą globotinių. Šie namai per beveik tris dešimtmečius išgyveno daug permainų, įvairių reformų vėjų. Kaip ir kuo dabar gyvena ši įstaiga, apie kurią kažkada daug kalbėta, kuri susidurdavo su skaudžiomis problemomis dėl ten gyvenusių vaikų elgesio? „Suvalkiečio“ žurnalistai nutarė tuo pasidomėti ir vieną rudens popietę apsilankė Avikiluose.