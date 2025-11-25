www.suvalkietis.lt
Neblaivūs vyrai puolė ir kaltino pareigūnus

Savaitgalį žiniasklaidoje mirgėjo pranešimai, kad Marijampolės savivaldybės gyventojas sumušimu apkaltino Marijampolės apskrities VPK pareigūnus.

51 metų vyras į Marijampolės ligoninę iš namų Varnupių gatvėje buvo pristatytas 21 d. apie 14.30 val. Pacientas paguldytas į ligoninę. Nukentėjęs buvo neblaivus, kraujyje rasta 2,02 prom. alkoholio.
Vyras medikams paaiškino, kad jį sumušė policijos pareigūnai.

Pasak Marijampolės apskrities VPK Komunikacijos poskyrio specialisčių, asmuo pats išsikvietė pagalbą. Prieš tai pareigūnai su juo jokio kontakto neturėjo, tik padėjo medikams pristatyti į ligoninę. Pirminiais duomenimis, vyras turi sveikatos problemų.

Sekmadienio pavakarę Jurbarke, K. Donelaičio gatvėje, pareigūnai bute bandė sulaikyti vyrą, kaltinamą smurtu prieš namiškius. Šis pasipriešino ir sužalojo policijos patrulį.

37 metų jurbarkietis buvo neblaivus. Jam nustatytas 1,74 prom. girtumas.

Jurbarko rajono policijos komisariato pareigūnas, ligoninėje suteikus medicininę pagalbą, tęsė tarnybą. Įtariamasis uždarytas į Kauno apskr. VPK areštinę.

