Po konflikto Užtvankos gatvėje atsidūrė ligoninėje

"Suvalkiečio" inf.

Sekmadienio rytą Marijampolės apskrities VPK gavo šešiasdešimtmečio gyventojo pareiškimą, kad išvakarėse jį sumušė nepažįstamas asmuo. Vyras buvo išvežtas į Kauno klinikinę ligoninę. Konfliktas su nepažįstamuoju įvyko Užtvankos gatvėje.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Pasak policijos pareigūnų, įtariamasis nenustatytas. Turimais duomenimis, nukentėjęs į policiją kreipėsi tik kitą dieną. Jis nebuvo blaivus, kraujyje dar aptikta 0,18 prom. alkoholio.

Įvykio aplinkybės tiriamos.

Lapkričio 20 d. Marijampolėje, Beržų g., neblaivus (2,41 prom.) vyras (gim. 1965 m.) smurtavo prieš neblaivią (2,33 prom.) moterį (gim. 1966 m.). Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 2 d.

Taip pat pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl į Šakių ligoninę pristatytos 64 metų moters, kurią galimai sumušė 44 metų vyras. Tiriamos ir lapkričio 21-ąją Vilkaviškio rajono Kybartų miestelyje įvykusių muštynių aplinkybės. Pirminiais duomenimis, 52 metų vyras sumušė keturiasdešimtmetį kavinės lankytoją ir paspruko.

