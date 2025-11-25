www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Skaidrumo pranešimas

"Suvalkiečio" inf.

1. Užsakovas: Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Marijampolės skyrius,
lsdpmarijampole@gmail.com, Vytauto g. 27, Marijampolė.

2. Užsakovą kontroliuojantis subjektas: Lietuvos socialdemokratų partija, el.p.  info@lsdp.lt, Barboros Radvilaitės g. 1, LT-01124 Vilnius. 

3. Laikotarpis, kurį politinės reklamos skelbimą numatoma publikuoti, pateikti ar platinti: 2025 m. lapkričio 28 d. „Suvalkiečio“ laikraštyje, 3 psl.

4. Už politinės reklamos skelbimą LSDP Marijampolės skyrius UAB „Suvalkietis“ sumokės 221,76 Eur + PVM (iš viso 268,33 Eur).

5. Politinės reklamos paslaugų teikėjų gautos sumos kilmė – viešosios lėšos.

6. Politinės reklamos sumai ir bendrai vertei apskaičiuoti naudojami UAB „Suvalkietis“ nustatyti reklamos paslaugų „Suvalkiečio“ laikraštyje įkainiai.

7. Pranešti apie politinės reklamos skelbimą, kuris galbūt neatitinka reikalavimų, el. p. lsdpmarijampole@gmail.com.

