Prognozuojant sudėtingas oro ir eismo sąlygas, kelininkai didina parengtį
Lapkričio 26 d., Lietuvoje prognozuojami žiemiški ir permainingi orai – snigs, o vietomis ir smarkiai, kris lijundra, formuosis plikledis. Kelininkai, savo ruožtu, informuoja, kad yra pasiruošę numatomiems iššūkiams ir budės ištisą parą.
Gatves ir kelius prižiūrinti aplinkotvarkos paslaugų įmonė „Ecoservice“ skelbia, kad yra pasirengusi dirbti sustiprintu režimu, o jos specialistai jau pluša gatvėse.
Pasak „Ecoservice“ Regiono teritorijų priežiūros administravimo vadovės Jurgitos Akelytės-Svipienės, prevencinis barstymas vykdomas jau dabar. Jis išlieka vienu efektyviausių būdų gerinti eismo sąlygas. Taip paruošta kelio danga mažiau apledėja, greičiau nuvaloma, o krituliams liovusis dažniausiai pakanka mažiau pakartotinio barstymo, tad į aplinką patenka mažiau druskos.
„Šaltuoju metų laiku orai neretai keičiasi per kelias minutes, todėl pasikliaujame ne vien prognozėmis. Stebime kelių būklę realiu laiku – naudojame kameras, dangos jutiklius, o kritinėse vietose sąlygas įvertina ir mūsų specialistai. Tai leidžia operatyviai pasirinkti tinkamą techniką, mišinius ir laiką, kada pradėti barstyti ar valyti“, – tvirtina „Ecoservice“ atstovė.
J. Akelytė-Svipienė primena, kad tam tikrais atvejais įprastos priemonės gali neveikti: „Kai susiformuoja plikledis, krituliai pereina į lietų arba svyruoja temperatūra, chloridų mišinių poveikį greitai nuplauna vanduo. Esant žemesnei nei –10 °C temperatūrai natrio chloridas taip pat neefektyvus – tokiu atveju naudojami agresyvesni, bet žiemą būtini kalcio ar magnio chloridų mišiniai, kurie padeda išlaikyti asfaltą be sniego“.
Šį sezoną „Ecoservice“ už kelių ir šaligatvių priežiūrą atsakinga keliolikoje Lietuvos miestų. Įmonė rūpinasi gatvių priežiūra Klaipėdoje, Klaipėdos rajone, Gargžduose, Šilalėje, Pasvalyje, Biržuose, Anykščiuose, Kazlų Rūdoje, Šiauliuose ir trijose Vilniaus rajono seniūnijose, kai jų atstovai užsako tokią paslaugą. Įmonė taip pat prižiūri šaligatvius ir takus Vilniaus Karoliniškių ir Lazdynų mikrorajonuose, Alytuje, Kėdainiuose, Anykščiuose, Šiauliuose, Biržuose, Tauragėje ir Mažeikiuose.
Žiemą tiek vairuotojai, tiek pėstieji raginami įvertinti, kad eismo sąlygos gali pasikeisti greičiau, nei rodo prognozės. Net ir kelininkų prižiūrimuose maršrutuose – užtenka temperatūrai staigiai kristi ar pasirodyti šlapiam sniegui. Todėl „Ecoservice“ specialistai rekomenduoja nuolat stebėti kelių būklę, rinktis saugesnius maršrutus ir priderinti avalynę, o būnant už vairo – adaptuoti vairavimo stilių, laikytis didesnio atstumo ir nepasikliauti vien išmaniosiomis sistemomis. Tokios paprastos priemonės gali ženkliai sumažinti riziką ir padėti saugiai įveikti žiemos iššūkius keliuose, net kai orai tampa sunkiai nuspėjami ir nepastovūs.
Komentarai nepriimami.