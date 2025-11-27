Dingusi mergina rasta padedant žmonėms
Trečiadienį po pietų, kai buvo sudėtinga situacija dėl nesiliaujančio snygio, žinia apie dingusią 28 metų Marijampolės savivaldybės gyventoją sujaudino visuomenę.
Artimieji „Facebook“ dalinosi žinia, kad mergina per pietus išvyko iš darbo Kaune ir negrįžo. Jos telefonas išjungtas.
Merginos ieškojo gausios policijos pareigūnų pajėgos kartu su vietos gyventojais. Paskutinį kartą ji buvo pastebėta ties Skriaudžiais su savo automobiliu „Ford Fiesta“. Artinosi sutemos, žinių nebuvo.
Laimė, viskas baigėsi gerai. Dingusi mergina trečiadienį buvo rasta po 21 val. Marijampolės sav. Igliaukos seniūnijos miškingoje vietovėje.
Būtent iš gyventojų buvo gautas pranešimas, kad miške jie pastebėjo stovintį ieškomą automobilį. Netrukus atvykę policijos pareigūnai jame rado ir ieškomą merginą.
Šiuo metu ji yra gydymo įstaigoje.