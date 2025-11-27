www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Lapkričio 28 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

"Suvalkiečio" inf.

… net jei stabteli tik puodeliui kavos …

Kalvarija nėra Lietuvos gastronomijos sostinė, bet joje esanti kavinė „Imperata“ žinoma ne tik šiame mieste. Čia bent puodeliui kavos užsuka ir pravažiuojantys, apsilanko kitų Lietuvos miestų kavinių ar restoranų vadovai. Kas kuria šios vietos žinomumą? Kas tas „slaptasis ingredientas“, kuris vilioja? Ir kodėl būtent čia vyko protokoliniai Lietuvos ir Lenkijos prezidentų pietūs? Kas jiems buvo patiekta, ar gardu buvo? Kas sugalvojo, kad maitinimo įstaiga gali būti ir kultūros erdvė? Ir ar tiesa, kad, jei mieste būtų verslo idėjų greičio matuokliai, tai „Imperatos“ sielai Daivai JANUŠAUSKAITEI jau ne viena bauda būtų išrašyta.

Pirmasis rimtas žiemos išbandymas

Užuot pykus buvo galima pasidžiaugti žiema.

Antradienio naktį į Marijampolės apskritį atkeliavęs sniegas užklojo kelius, gatves. Snigti nesiliovė visą trečiadienį, tik paryčiais sniegas ėmė virsti lietumi. Todėl ketvirtadienį ryte į darbus, mokyklas, darželius skubantys marijampoliečiai susidūrė su pirmaisiais sezono iššūkiais – apsnigtais šaligatviais, slidžiomis sankryžomis ir sudėtingomis eismo sąlygomis. Šlapio sniego buvo pridrėbta gatvėse, įvažiavimai iš šalutinių kelių, kiemų, kur nespėjo pasidarbuoti kelininkai, užblokuoti sustumdytu sniegu. Aišku, nepatogumus atpirko žiemos grožis. Seniai tokios baltumos, sniegu apklotų medžių, kad šakos net žemę siekė, nematėme. Vaikai lipdė sniego senius, mėtėsi gniūžtėmis ir net bandė slidinėti nuo kalniukų.

Nostalgiškas sugrįžimas: grupė „Karališka erdvė“ vėl scenoje

Duetas tikina, kad po grupės veiklos nutraukimo sulaukė daug kvietimų koncertuoti, tačiau atlikėjai visada turėjo vienareikšmišką atsakymą: ne.

Legendinė marijampoliečių šokių muzikos grupė „Karališka erdvė“, praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio viduryje sukūrusi ne vieną kartą jungiančius hitus, jau antrąsyk grįžta į didžiąją sceną. Po daugiau nei dvidešimtmečio tylos Lino Domeikio ir Neringos Levulienės duetas nostalgijos ugnį uždegė daugelio savo gerbėjų širdyse. Atlikėjų teigimu, jiems sugrįžimas – labai džiugus momentas, leidęs dar kartą pajusti ypatingą ryšį su publika.
Apie grupės ištakas, kūrybą ir sprendimą grįžti į didžiąją sceną – Aistės UCKUTĖS interviu.

Mada gali būti ne tik graži, bet ir atsakinga

Naujam gyvenimui Asta Gegužė prikelia senus džinsus, kuriuos jai siunčia moterys iš visos Lietuvos.

Nagi, moterys, prisipažinkime, kad ne kartą galvojome suimti visą glėbį drabužių iš savo spintos ir tiesiog išmesti. Betgi ne – gal dar įtilpsiu į tą anų laikų suknelę, pirktą dar už rublius… O gal, kai nebebus ką (ar už ką) nusipirkti, permegsiu megztinį (žinoma, išardžiusi tris senus). O gal anūkė sugalvos nuardyti lopus nuo džinsų ir dar labiau juos suplėšyti…
Taip ir kaupiasi pabodę, nebemadingi, nereikalingi drabužiai, vis viliantis, kad kažkur kažkada kažkaip juos panaudosime. Ir tikrai taip gali atsitikti, jeigu „įjungsime“ fantaziją ar pasimokysime iš kitų.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Susitikome su rašytoja
Festivalis „Elektroninės gelmės“: originalu, jaunatviška, netikėta
Kovos dėl kultūros
Konferencijoje –apie Lietuvos regionų politiką

Įvykiai

Vyrą mirtinai sužalojo užkritusi medžio šaka
Vasaros gatvėje degė garažas
Lūžo sniego neatlaikę medžiai
Vyks cheminio incidento likvidavimo pratybos

Verslas

Elektros linijos remonto darbai sudarkė laukus, kelius ir melioraciją
Uždaryta siena –prarastos rinkos ir įstrigę autovežiai
„Norime būti žinomi nuo Marijampolės iki Majamio“
Etikečių gamyba – nuo idėjos iki produkto

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos