Profesinių mokyklų futbolo turnyras
Kauno technologijų mokymo centro Socialinių paslaugų skyriaus stadione įvyko penktasis profesinių mokyklų 8×8 futbolo turnyras, skirtas Lietuvos salės futbolo asociacijos vadovo Karolio Dieninio įsteigtai taurei ir prizams laimėti.
Futbolo turnyre varžėsi penkios komandos: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (PMC), Kauno informacinių technologijų mokyklos, Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) ir dvi Kauno technologijų mokymo centro Socialinių paslaugų skyriaus komandos.
Nugalėtojais tapo Karaliaus Mindaugo PMC futbolininkai. Marijampolės atstovai liko ketvirti. Geriausi žaidėjai buvo Miglė Patricija Pileckaitė ir Titas Genevičius.