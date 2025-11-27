Susitikome su rašytoja
Susitikimas su rašytoja, vertėja Irena Buivydaite rudenišką popietę į Daukšių biblioteką pritraukė gausų būrį jos kūrybos gerbėjų. Renginio atmosfera buvo jauki ir nuoširdi – tarsi pratęsianti rašytojos kūrybos nuotaiką, kurioje svarbiausia – žmogiški ryšiai, sielos gydymas ir atviras pokalbis.
– Manau, jog žmonėms reikia paprastų, gyvenimiškų istorijų, kuriose jie randa save, savo prob-lemas, išgyvenimus ir viltį, kad iš už debesies pasirodys saulė, – sakė rašytoja susitikimo metu.
Į skaitytojų klausimus ji atsakinėjo su pozityvaus humoro gaidele, apžvelgdama beveik prieš 30 metų prasidėjusį savo, kaip rašytojos, kelią, aprašomų herojų sąsajas su realiame gyvenime sutiktaisiais, atskleisdama įdomesnius kūrybinio proceso epizodus. Autorės teigimu, svarbiausia jos kūrybos tema – žmonių santykiai ir, žinoma, meilė – gili ir tyra. Šios rašytojos vardas daugeliui skaitytojų siejasi su šiltais, gyvais ir tikrais pasakojimais apie žmones, meilę, šeimą, tarpusavio ryšius ir gyvenimo išbandymus.
Kiekviename jos romane herojai išgyvena jausmus, situacijas ir nutikimus, kuriuose mums lengva atpažinti save. Ir visiškai neatsitiktinai jos knygos Lietuvos bibliotekose jau daugelį metų išlieka tarp pačių skaitomiausių.
Ši literatūrinė popietė dar kartą patvirtino – knyga gali tapti tiltu tarp kiekvieno mūsų, o gyvas žodis – galinga jėga, suartinanti skirtingas patirtis turinčius žmones. Susirinkusiųjų šypsenos veiduose neblėso liudydamos, koks šiltas, malonus ir jaukus buvo šis susitikimas.
Irma LEONAVIČIENĖ, bibliotekininkė