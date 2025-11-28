Gyventojų apklausa atskleidė augančią avarijų riziką senos statybos daugiabučiuose: problemų kelia vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, elektros instaliacijos gedimai
Senų daugiabučių gyventojus vis dažniau vargina nuolatinės avarinės situacijos butuose ir laiptinėse – naujausi duomenys rodo, kad per pastaruosius dvylika mėnesių su jomis susidūrė trečdalis (31 proc.) apklaustųjų, o pusė jų gedimus patyrė ne vieną, o du, tris ar net keturis kartus. Tokie incidentai gyventojams kainuoja ne tik laiką ir energiją, bet ir pinigus – dažniausiai nuo 50 iki 300 eurų.
Daugiausia avarinių situacijų sukėlė susidėvėjusios vandentiekio ir kanalizacijos sistemos (53 proc.), tačiau gyventojai taip pat susidūrė su stogo ir sienų pratekėjimais (20 proc.), elektros tinklų trikdžiais (19 proc.) ir šildymo sistemos gedimais (11 proc.).
Situaciją dar labiau apsunkino triukšmas, šaltis butuose, nesandarus stogas, neefektyvus vėdinimas, liftų gedimai, bendras pastatų nusidėvėjimas, byrantis fasadas, didelė drėgmė ir pelėsis.
„Visas šias daugiabučių gyventojų nurodytas problemas galima išspręsti ne trumpalaikėje perspektyvoje po truputį lopant ir investuojant, o pažvelgus plačiau ir renovavus visą namą. Taip prailginamas pastato gyvavimo ciklas ir išvengiama investicijų į kasmet ar kas kelis mėnesius pasikartojančių avarijų pasekmių šalinimą“, – sako Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Pastatų modernizavimo departamento direktorė Gintarė Burbienė.
Supranta, kad reikia atnaujinti neatidėliojant
Dviejų trečdalių (69 proc.) apklaustųjų nuomone, dažnų avarinių situacijų tikimybę galėtų padėti sumažinti daugiabučio renovacija. Pasak G. Burbienės, toks požiūris patvirtina augantį gyventojų supratimą, kad senus ir susidėvėjusius pastatus būtina atnaujinti neatidėliojant, nes renovacija padeda išvengti ne tik avarijų, bet ir daugelio kitų eksploatacinių iššūkių bei su jais susijusių papildomų išlaidų.
Tyrimo metu taip pat domėtasi, ar gyventojai būtų linkę dalyvauti pastato atnaujinime esant palankioms aplinkybėms. Teigiamai atsakė 34 proc. apklaustųjų. Jei valstybės parama nebūtų teikiama, renovacijoje dalyvautų kiek daugiau nei trečdalis gyventojų, tačiau esant 20 proc. paramai renovaciją rinktųsi jau 60 proc. respondentų.
Gyventojų motyvaciją stiprina ir siekis sumažinti šildymo sąnaudas. Šiuo metu vyraujanti išlaidų už šildymą suma šildymo sezono metu siekia nuo 51 iki 150 eurų (69 proc.). Iš jų 16 proc. sumoka 51–70 Eur, 28 proc. – 71–100 Eur, 25 proc. – 101–150 Eur. Mažiau nei 50 Eur už šildymą moka 10 proc. respondentų, o daugiau nei 150 Eur – 13 proc.
Nepaisant tokių išlaidų, 15 proc. apklaustųjų teigia, kad jų butuose žiemą vis tiek nėra pakankamai šilta.
Lietuvos renovuotinų daugiabučių (1993 m. ir senesnės statybos metų) gyventojų apklausą APVA užsakymu atliko rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Tyrime dalyvavo 1 tūkst. respondentų.
Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.
Teksto autorė Ieva Vidūnaitė
