Kaimo ramybę sutrikdė keturračiai motociklai
Į „Suvalkiečio“ redakciją kreipėsi Marijampolės savivaldybės Kermušinės kaimo (Patašinės sen.) gyventojai. Žmonės pasakojo, kad jų ramią gyvenvietę atrado keturračių vairuotojai. Kaimo keliu jie lekia lyg lenktynių trasa, keldami triukšmą, gadindami žvyruotą kelią. Gyventojai skundžiasi, kad galingos transporto priemonės ne tik kenkia infrastruktūrai, bet svarbiausia – kelia pavojų bendruomenės saugumui. „Juk čia ne pramogų parkas – mūsų vaikai šiuo keliu eina į mokyklą. Netoleruosime tokio pavojingo elgesio ir neleisime, kad mūsų kaimo ramybė būtų naudojama kažkieno pramogoms“, – pabrėžė Kermušinės žmonės.
Kaimo kelias – kaip trasa
Kermušinė – nedidelis kaimelis netoli Marijampolės. Jame – vos kelios sodybos. Į Kermušinę veda žvyruotas kelias, kuris driekiasi link Amalvos pelkės. Ramus, mažai naudojamas kaimo kelias keturračių vairuotojams, ko gero, pasirodė labai tinkamas pramogai.
– Pirmuosius keturračius kaime pastebėjome lapkričio pradžioje. Būtume nekreipę didesnio dėmesio, jei jie būtų tik privažiavę ir nuvažiavę, tačiau pastebėjome, kad čia jie atvyksta kone kasdien, o jų skaičius vis auga, – kalbėjo Kermušinės gyventojai.
Kęstučio Paplausko, Kermušinėje gyvenančio ūkininko, teigimu, iš pradžių keturračiai važinėjo tik kaimo keliu, o vėliau, ko gero, ieškodami daugiau adrenalino, nuklydo net į ūkininkų laukus.
– Mano plotams žalos nepridarė, tačiau kaimyno pasėliai buvo suniokoti – keturračiai išraižė vadinamąsias saules. Nesuvokiu tokio žmonių nesupratingumo: juk nereikia daug proto suprasti, kad važinėji ne po natūralią pievą, o po ūkininko lauką. Ir net jei tai būtų natūrali pieva ar miškas, mano manymu, šitaip jų darkyti negalima, – pasipiktinimo neslėpė ūkininkas.
Vieną vakarą kaimo gyventojai susitelkė: pamatę link gyvenvietės artėjančius keturračius, užblokavo kelią ir juos sustabdė. Gyventojai nustebo – keturračiai registruoti Lenkijoje, o vairuoja juos taip pat kaimyninės šalies gyventojai.
– Iškvietėme policiją. Kol laukėme pareigūnų, patys bandėme aiškintis, ko jie čia atvyko ir kodėl pasirinko mūsų kaimo kelią.
Jie aiškino, kad keliu tik pravažiuoja atsitiktinai, neva vyksta apsistoti į Birštoną, kur yra išsinuomoję viešbutį. Mes – ne naivuoliai. Puikiai matėme ir supratome, kad mūsų kaimo kelias jiems – kaip trasa. Pagal keturračių būklę sprendėme, kad jie atvyko nuo Amalvos pelkės: transporto priemonės buvo dumblinos, purvinos, akivaizdžiai klampojusios po pelkę ieškant ekstremalių įspūdžių. Mūsų keliu, tikėtina, naudojosi tarsi ratu grįžti atgal link pelkės, – svarstė K. Paplauskas.
Siautėjo ne mėgėjai, o profesionalai
Kermušinės gyventojus nustebino tai, kad keturračių vairuotojai vilkėjo sportinius marškinėlius, šalmus – kaip profesionalioje lenktynių trasoje.
– Jei gerai supratome, jie čia atvyko tarsi į kažkokį suvažiavimą ar varžybas – gal net vyko koks konkursas kartu su lietuvių keturračių klubais. Iki galo to nežinome, tačiau akivaizdu, kad savo pramogas čia jie rengė mūsų kaimynystės saugumo ir aplinkos sąskaita, – piktinosi kaimo gyventojai.
Atvykę pareigūnai, kaimo gyventojų žiniomis, išrašė keturračių vairuotojams baudą. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Joana Zubrickė patvirtino, kad Marijampolės savivaldybės Kancavos kaime (esančiame greta Kermušinės k., – aut. past.), policijos pareigūnai patikrinti sustabdė du keturračių vairuotojus, kuriems buvo surašyti administracinio nusižengimo protokolai. Pirminiais policijos duomenimis, kelias nebuvo sugadintas.
Atsakomybė svarbiau nei adrenalinas
Vaido Grinkevičiaus, teikiančio keturračių nuomos paslaugas Kalvarijoje, paklausėme, kaip jis vertina tokį keturračių vairuotojų elgesį – ar jis toleruotinas, etiškas ir kokią žinutę siunčia visai keturračių bendruomenei.
– Keturračiams, kaip ir bet kurioms kitoms transporto priemonėms, galioja Kelių eismo taisyklės ir jų reikia laikytis. Suprantu vairuotojų norą važiuoti ekstremaliai, greitai, bet kaimo gyvenvietės kelias nėra tam tinkama vieta, – įsitikinęs keturračių žinovas. – Kai pas mane atvyksta klientai, pirmiausia pasiteirauju, koks jų pasivažinėjimo tikslas. Jei siekia adrenalino, rekomenduoju Kalvarijos motokroso trasą – ten galima važiuoti greičiau ir saugiai išnaudoti technikos potencialą. Norintiems bekelės įspūdžių siūlau maršrutus miške, tačiau visada pabrėžiu esminę taisyklę: miške važiuoti galima tik miškovežių keliu, pažymėtu žemėlapyje. Bet koks nukrypimas nuo kelio – į miško paklotę ar pievas – gali baigtis teisine atsakomybe vairuotojui.
Neatsakingas elgesys kenkia reputacijai
V. Grinkevičius sako, kad dažniausi jo klientai – šeimos, bendradarbių kolektyvai, kurie keturračius išsinuomoja norėdami papramogauti gamtoje, geriau ją pažinti – keturračiu gali patekti ten, kur automobiliu neprivažiuosi. Kartais klientus V. Grinkevičius lydi pats. Paprastai klientai būna supratingi ir drausmingi, bet kartais pasitaiko tokių, kurie pastabų girdėti nenori.
– Važiuodami užklystame į gyvenvietes ar kaimus – taisyklės to nedraudžia, tačiau svarbu neviršyti greičio ir nevairuoti chuliganiškai. Įvažiavus į gyvenvietę visada prašau klientų sulėtinti iki minimalaus greičio, ypač žvyruotuose keliuose. Jei kas nors perspėjimų nepaiso, jų kelionė baigiasi anksčiau nei kitų, – paaiškina keturračius nuomojantis V. Grinkevičius.
Komentuodamas situaciją Kermušinės kaime, V. Grinkevičius teigė, kad tokie incidentai neabejotinai kenkia visos keturračių bendruomenės reputacijai ir geram vardui.
– Nenorime, kad pamatę keturratį žmonės pultų vytis jį su šakėmis – juk keturračiais važiuojame tam, kad patirtume malonumą, o ne tam, kad taptume taikiniu dėl kitų padarytų klaidų. Todėl ir patys raginame visus elgtis atsakingai, gerbti taisykles ir aplinką, kad nė vienam nereikėtų gėdytis dėl bendruomenės vardo, – mintimis dalijasi V. Grinkevičius.