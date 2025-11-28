Lūžo sniego neatlaikę medžiai
Snygio neatlaikė kai kurie medžiai. Keletas iškvietimų dėl ant kelių nuvirtusių medžių gauta iš Kalvarijos savivaldybės, kur žiema nepagailėjo sniego.
Trečiadienį ugniagesiams medžius reikėjo šalinti Sangrūdos seniūnijos Rūdelės kaime. Ketvirtadienį sniego neatlaikę medžiai Jurgežerių kaime kelius užblokavo net dviejose vietose: Plento ir Šilo gatvėse. Medžius pašalino ugniagesiai.
Dėl tos pačios priežasties gelbėtojai buvo kviesti ir į Sudargo seniūnijos (Šakių r. sav.) Pervazninkų kaimą, kur virš kelio pavojingai buvo pasviręs medis.
Apie sniego neatlaikiusias medžių šakas marijampoliečiai informavo ir Kvietiškio gatvėje.
„Suvalkiečio“ informacija
