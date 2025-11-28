www.suvalkietis.lt
Lūžo sniego neatlaikę medžiai

"Suvalkiečio" inf.

Snygio neatlaikė kai kurie medžiai. Keletas iškvietimų dėl ant kelių nuvirtusių medžių gauta iš Kalvarijos savivaldybės, kur žiema nepagailėjo sniego.

Į darbą vykę marijampoliečiai pastebėjo virš kelio pavojingai pasvirusias medžių šakas.

Trečiadienį ugniagesiams medžius reikėjo šalinti Sangrūdos seniūnijos Rūdelės kaime. Ketvirtadienį sniego neatlaikę medžiai Jurgežerių kaime kelius užblokavo net dviejose vietose: Plento ir Šilo gatvėse. Medžius pašalino ugniagesiai.

Dėl tos pačios priežasties gelbėtojai buvo kviesti ir į Sudargo seniūnijos (Šakių r. sav.) Pervazninkų kaimą, kur virš kelio pavojingai buvo pasviręs medis.

Apie sniego neatlaikiusias medžių šakas marijampoliečiai informavo ir Kvietiškio gatvėje.

