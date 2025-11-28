Pirmasis rimtas žiemos išbandymas
Antradienio naktį į Marijampolės apskritį atkeliavęs sniegas užklojo kelius, gatves. Snigti nesiliovė visą trečiadienį, tik paryčiais sniegas ėmė virsti lietumi. Todėl ketvirtadienį ryte į darbus, mokyklas, darželius skubantys marijampoliečiai susidūrė su pirmaisiais sezono iššūkiais – apsnigtais šaligatviais, slidžiomis sankryžomis ir sudėtingomis eismo sąlygomis. Šlapio sniego buvo pridrėbta gatvėse, įvažiavimai iš šalutinių kelių, kiemų, kur nespėjo pasidarbuoti kelininkai, užblokuoti sustumdytu sniegu. Aišku, nepatogumus atpirko žiemos grožis. Seniai tokios baltumos, sniegu apklotų medžių, kad šakos net žemę siekė, nematėme. Vaikai lipdė sniego senius, mėtėsi gniūžtėmis ir net bandė slidinėti nuo kalniukų.
Automobiliai ir strigo, ir slydo
Ketvirtadienio rytą ne vienas vairuotojas turėjo pasidarbuoti sniego kastuvu. Automobilių aikštelėse, kiemuose, mažiau nuvažinėtuose šalutiniuose keliuose susidarė sniego sankaupos, mašinas mėtė, nešiojo po šlapiu sniegu padengtą kelią. Ne vienas slydo į griovį, atsimušė į tvorą ar užstrigo pusnyje, todėl automobilius teko stumti, kad šie išsivaduotų iš purios sniego dangos, atsikasti išvažiavimus. Vietomis dėl nevalytų kelių susidarė spūstys.
Vieni vairuotojai pyko ir keiksnojo miesto valdžią, kelininkus dėl sunkumų, kiti džiaugėsi žiema ir siūlė nesinervinti, važiuoti daug lėčiau, atsargiau, jeigu tik įmanoma, kulniuoti pėstute. Žiema turi savų išbandymų, bet turi ir savo žavesio. „Pirmosios žiemos dienos visada tokios – reikia daugiau laiko tiek automobiliui atsikasti, tiek pakeliui išlaviruoti. Bet nuotaika vis tiek žiemiška“, – juokėsi vienas ryte sutiktas vairuotojas.
Pėstieji žingsniavo atsargiau ne tik bijodami paslysti, bet ir sušlapti, o kartu norėjosi ir akis į baltumas paganyti. Juk nežinia, kiek tą grožį turėsime.
Valymo tarnybos dirbo intensyviai
Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis sakė, kad oro sąlygos trečiadienį ir ketvirtadienio paryčiais buvo tikrai sudėtingos.
Marijampolės miesto gatves ir šaligatvius prižiūri UAB „Raguvilė“. Kaimiškose seniūnijose barstymo darbus pagal seniūnų pateiktus užsakymus vykdo UAB „Ecoservice“. Mieste žiemos laikotarpiu nuolatos valomos 129 gatvės. Esant sudėtingesnėms oro sąlygoms, itin gausiam snygiui ar plikledžiui, pagal atskirą užsakymą prašoma nustumti sniegą ar paberti slidumą mažinančių medžiagų dar apie penkiasdešimtyje gatvių. Taip pat prižiūrima 113 gatvių šaligatvių ir takų. „Gyventojai turėtų suprasti, kad nuvalyti viską vienu metu tiesiog neįmanoma, todėl pirmiausia valomos ir barstomos judriausios miesto gatvės, taip pat gatvės, kuriomis juda viešasis transportas, yra švietimo ir gydymo įstaigų. Sudėtingesnė situacija dėl gausaus snygio – žiedinėse sankryžose. Ten dažniau barstoma druska, stumdomas sniegas“, – pasakojo direktorius.
Pasak N. Mašalaičio, trečiadienio popietę nusiskundimų dėl nepravažiuojamų gatvių dar nebuvo sulaukta. Iš vakaro buvo atliktas prevencinis barstymas. Daugiabučių namų teritorijomis turi pasirūpinti bendrijos ar administratoriai. Gyventojai, gyvenantys mikrorajonuose, kur yra neintensyvaus eismo gatvės, raginami prisidėti prie sniego valymo.
„Prašome gyventojų supratingumo ir kantrybės. Snygio metu gatvės valomos nuolat, neleidžiant susikaupti sniegui gatvių važiuojamojoje dalyje bei susiformuoti sniego ir ledo sluoksniui. Ką tik nuvalius ir pabarsčius gatvę reikia laiko druskai suveikti, todėl reikia išlikti budriems, laikytis saugaus greičio ir saugaus atstumo, važiuoti žiemos režimu. Miesto gatves prižiūrinčios įmonės atstovai dirba budėjimo režimu, meteorologines prognozes ir oro sąlygas stebi ištisą parą ir faktiškai vertina kelių dangos būklę. Numačius artėjantį snygį ar minusinę oro temperatūrą, darbai pradedami nedelsiant bet kuriuo paros metu ir vyksta nepertraukiamai“, – aiškino Savivaldybės administracijos direktorius.
Keliai prižiūrimi nuolat
Akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ Kauno kelių tarnybos vadovas Egidijus Mockevičius, atsakingas už įmonei „Via Lietuva“ priklausančių kelių priežiūrą Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse, pasakojo, kad magistraliniai keliai pastarąsias dienas valomi nuolat. Pilamas druskos tirpalas. „Nepaisant valymo darbų, visko tuose keliuose yra. Sninga stipriai, nevienodai, link Kauno kritulių buvo daug mažiau, link pasienio su Lenkija, Kalvarijoje, keliai sniegu užnešti daug labiau“, – trečiadienio pavakarę sakė E. Mockevičius, pasidžiaugęs, kad lig tol avarijų „Via Baltica“ magistralėje išvengta.
Šį sezoną UAB „Ecoservice“ už kelių ir šaligatvių priežiūrą atsakinga keliolikoje Lietuvos miestų. Įmonė rūpinasi gatvių priežiūra ir Kazlų Rūdoje, jos kaimiškose teritorijose, Marijampolės savivaldybės seniūnijose. Pasak Regiono teritorijų priežiūros administravimo vadovės Jurgitos Akelytės-Svipienės, trečiadienį ir ketvirtadienį keliai buvo valomi po du kartus per dieną. Prieš snygio pradžią buvo atliktas prevencinis barstymas, nes tai vienas efektyviausių būdų gerinti eismo sąlygas. Šį kartą sniegas link Marijampolės keliavo nuo Alytaus. Šį kraštą pirmiausia ir gausiausiai užsnigo.
Trečiadienį pavakare druskos barstytuvai ir valytuvai dar kartą važiavo į Kazlų Rūdos gatves, stumdė sniegą Marijampolės savivaldybės seniūnijų gatvėse. „Liudvinavo seniūnijoje gavome užsakymą Buktos kaime nuvalyti Buktos ir Sodų gatves, Želsvos, Žaltyčio gatves Naujienos kaime, Liudvinavo miestelyje Birutės gatvę. Praktiškai visose seniūnijose valyta po keletą gatvių, kur važinėja autobusai“, – pasakojo „Ecoservice“ atstovė.
Skaudžių avarijų išvengta
Marijampolės apskrities VPK Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Joana Zubrickė informavo, kad trečiadienį nuo 6 val. ryto iki 15 val. buvo fiksuoti devyni techniniai eismo įvykiai. Asmenys nenukentėjo, apgadintos transporto priemonės arba kelio ženklai, atitvarai.
Rytmetį Marijampolėje, Stoties gatvėje, automobilis BMW atsitrenkė į kelio atitvarus, o Kauno gatvėje „Audi“ kliudė važiuojantį BMW. Vilkaviškyje, Šiaurės gatvėje, staigiai stabdžiusi „Audi“ dėl slidžios kelio dangos nuvažiavo nuo kelio į šalikelės griovį.
Vilkaviškio rajono Sausbalių kaime, kelyje Vilkaviškis–Pilviškiai, automobilis „Opel“ atsitrenkė į kelio atitvarą.
12.25 val. Marijampolės sav. Vidgirių kaimo žiedinėje sankryžoje automobilis „Toyota“ galimai dėl slidžios kelio dangos slydo nuo kelio ir atsitrenkė į kelio ženklą.
Prieš 13 val. Marijampolėje, Atgimimo gatvėje, automobilis kliudė „Toyota“ mašiną ir kelio ženklą. Avarijos dalyviai užpildė eismo įvykio deklaraciją.
Tądien apie 14 val. Marijampolės sav. Tarpučių kaime, prie viaduko, nuo kelio nuvažiavo lengvasis automobilis. Apie 13 val. kelyje Marijampolė–Kalvarija, Vanagų kaimo teritorijoje, nuo kelio nulėkė „Audi“.
Apie 18 val. Vilkaviškyje, S. Nėries g., susidūrė automobiliai „VW Passat“ ir „VW Golf“. „VW Passat“ automobilio vairuotojas galimai nesilaikė saugaus atstumo ir atsitrenkė į priekyje važiavusio „VW Golf“ galą.
Ketvirtadienio rytą Vilkaviškio rajono Naudžių kaime automobilis „Ford“ nuvažiavo nuo kelio.
Draudimo bendrovės sulaukus žiemos primena, kad reikia nuvalyti sniegą nuo stogelių ir lengvų konstrukcijų. Tirpstantis sniegas gali pasunkėti net iki devynių kartų, todėl rizika stogeliams, lengvoms konstrukcijoms ir automobiliams gerokai išauga. Taip pat patariama nestatyti mašinų po medžiais ar konstrukcijomis, nuo kurių gali nuslinkti sniegas ar ledas.
