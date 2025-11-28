www.suvalkietis.lt
Vasaros gatvėje degė garažas

"Suvalkiečio" inf.

Vakar rytą ugniagesiai skubėjo gesinti gaisro Marijampolėje, Vasaros gatvėje, esančiuose garažuose.

Atvira liepsna degė mūrinio garažo vidus. Prie jo priblokuoti dar keturi mūriniai garažai.

Pasak ugniagesių, pensinio amžiaus sulaukęs statinių savininkas garaže buvo įsirengęs nedideles automobilių remonto dirbtuves, kur remontuodavo savo automobilį, prireikus padėdavo draugams, giminaičiams. Garaže viskas pedantiškai sutvarkyta, laikoma savo vietose. Buvo įrengta ir šildymo krosnelė, kurią savininkas kūrendavo malkomis.

Ketvirtadienio ankstų rytą vyras kaip paprastai atėjo į garažą. Užkūrė krosnelę, išsivirė arbatos ir išėjo į lauką nukasti sniego. Būtent jis pats ir pamatė, kad garažo vidus dega. Buvo iškviesta pagalba.

Išdegė vieno garažo vidus, apdegė jame remontuojamo automobilio „Hyunday IX35“ priekinės išorinės detalės, aprūko šalia esantys trys garažai. Išsaugotas gretimame garaže stovėjęs automobilis „Volvo XC90“.

Pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti dėl besikūrenančios krosnelės. Gal išlėkė žarija, gal arti krosnelės buvo padėta degių daiktų.

