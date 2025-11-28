VERT patvirtino elektrą gaminančių buitinių vartotojų naudojimosi elektros tinklais kainas
Posėdyje Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino elektros energiją gaminančių buitinių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainas 2026-iems metams. Gaminantiems vartotojams, kurie naudojasi vidutinės įtampos (VĮ) tinklais, kainos mažėja 8‒10 proc. Vartotojams, kurie naudojasi žemos įtampos (ŽĮ) tinklais, kainos didėja 5‒9 proc., priklausomai nuo pasirinkto atsiskaitymo būdo.
Gaminantys vartotojai turi galimybę rinktis iš keturių atsiskaitymo už infrastruktūrą būdų: mokėdami už atgautą elektros kiekį, už leistiną generuoti galią, atsiskaitant kiekio procentiniu dydžiu nuo patiektos elektros energijos kiekio ir atsiskaitant kaina, prilyginta pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui.
Kainos diferencijuojamos pagal įtampas (ŽĮ, VĮ), prie kurių yra prijungti buitinių gaminančių vartotojų elektros energijos vartojimo objektai, ir priklauso nuo vartotojo pasirinkto atsiskaitymo būdo.
Daugiausia vartotojų pasirinko atsiskaitymo būdo už Atgautą elektros energiją (I variantas), kaina ŽĮ tinkluose didėja 9 proc. – nuo 6,7 ct/KWh iki 7,3 ct/kWh su PVM.
Antras pagal populiarumą atsiskaitymo būdas – Atsiskaitymo procentais (III variantas), kaina ŽĮ tinkluose didėja beveik 6 proc. ‒ nuo 35 proc. iki 37 proc. nuo į elektros tinklus patiektos elektros kiekio.
Vartotojams, pasirinkusiems atsiskaitymo būdą už Elektrinės leistiną galią (II variantas), ŽĮ tinkluose metinė kaina didėja apie 5 proc. – nuo 4,79 Eur/kW/mėn. iki 5,03 Eur/kW/mėn. su PVM.
Tiems, kurie atsiskaito pagal Persiuntimo paslaugos kainas (IV variantas), kaina yra tokia pati, kaip buitinių gaminančių vartotojų pasirinktas ESO elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifas – t. y. 1 kWh kaina lygi jų pasirinktai persiuntimo paslaugos tarifo kainai tiek žemos, tiek vidutinės įtampos tinkluose.
ŽĮ tinkluose kainos didėja dėl išaugusių perdavimo ir skirstymo sąnaudų bei mažesnės prognozuojamos elektros rinkos kainos. VĮ tinkluose jos mažėja, nes sumažėjo papildoma dedamoji prie perdavimo paslaugos kainos.
„Kainų augimas susijęs su objektyviai išaugusiomis perdavimo ir skirstymo sąnaudomis. Gaminantys vartotojai naudojasi ta pačia tinklų infrastruktūra kaip ir kiti vartotojai, todėl jos išlaikymas turi būti finansuojamas proporcingai. Šiuo sprendimu siekiame užtikrinti, kad atsiskaitymo modelis būtų subalansuotas tarp skirtingų vartotojų grupių ir leistų užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą bei tolimesnį gaminančių vartotojų skaičiaus augimą“, – sako VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Detalios naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos (be PVM) 2026 m. ir jų palyginimas su 2025 m. pateikti ČIA.
Šias kainas gaminantiems vartotojams VERT nustato kasmet, o pakeitimai įsigalios nuo 2026 m. sausio 1 d.
