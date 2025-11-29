Priemiesčio maršrutais važiuos nauji autobusai
Trečiadienis – džiugi diena Marijampolės savivaldybės gyventojams – J. Basanavičiaus aikštėje pristatyta dešimt naujų žemagrindžių priemiesčio tipo autobusų, kuriuos „Marijampolės autobusų parkas“, padedamas Marijampolės savivaldybės tarybos, įsigijo iš UAB „Transmitto“. Visi autobusai – visiškai nauji, vieno gamintojo, vieno modelio ir surinkti naudojant tą patį technologinį procesą. Šiais autobusais bus vežiojami keleiviai į atokiausius Marijampolės savivaldybės miestelius ir kaimus.
Švarūs, saugūs, šiuolaikiški
J. Basanavičiaus aikštėje priešais Savivaldybės administraciją „Marijampolės autobusų parko“ vairuotojai išrikiavo devynis (vienas autobusas buvo užimtas) visiškai naujus, ką tik iš gamyklos, specialiai Marijampolės savivaldybei pagamintus priemiesčio autobusus. Anot šventinį renginį vedusio Marijampolės dramos teatro režisieriaus Zigmanto Baranausko, naujieji autobusai tylūs, švarūs, žemagrindžiai ir labai stiprūs, jų viduje slypi net 360 arklio galių.
Autobusuose sumontuotas moderniausias gamtinių dujų variklis leis įveikti iki 1600 kilometrų nesustojant. Autobusai „žali“, jie gali būti visai „žali“, jeigu vietoj gamtinių dujų bus naudojamas biometanas. Transportas važiuos tyliai, švariai, pagal pačius aukščiausius Europos standartus. Viduje sumontuota įranga pasitarnaus, kad autobusai būtų saugūs ir patogūs keliaujantiesiems. Tai rodo, kad Marijampolė juda pirmyn ir juda saugiai.
Kryptis – visiškai ekologiškas transportas
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, sveikindamas į šventę susirinkusius svečius ir vietos gyventojus, juokavo, kad trečiadienio oras išbandys naujas transporto priemones ekstremaliai. Jeigu autobusai per sniegą ir pustant sėkmingai važiuos, tai nebus jokių problemų ir ateityje. „Noriu nuoširdžiai pasveikinti visus Marijampolės savivaldybės gyventojus, kurie naudosis šiais autobusais, ypač kaimiškų vietovių, nes autobusai skirti būtent jų poreikiams. Priemiesčio gyventojai daugiausia važinėja visuomeniniu transportu.
Norėjosi, kad keleiviams – mokiniams, senjorams, dirbantiesiems – būtų keliauti patogu. Ateičiai turime planų, kad miesto gatvėmis važinėtų elektriniai autobusai. Tikiu, kad šį tikslą pasieksime. Dėkoju „Marijampolės autobusų parko“ direktorei Dalytei Venčkauskienei ir jos komandai už tai, jog įveikė visus iššūkius, ir šiandien turime kuo džiaugtis. Dėkoju Marijampolės savivaldybės tarybai už pritarimą ir supratingumą, šie autobusai pirkti Savivaldybės lėšomis. Lai tai būna ne kelio pabaiga, o tik pradžia į visiškai ekologišką transportą“, – kalbėjo P. Isoda.
Autobusų parko svajonė išsipildė
Pasak D. Venčkauskienės, aikštėje išrikiuoti naujutėlaičiai autobusai – „Marijampolės autobusų parko“ svajonė. Tą svajonę įgyvendinti padėjo Savivaldybės meras P. Isoda su komanda ir Tarybos nariai. „Džiaugiamės, kad galime judėti ir judame stabiliai, drąsiai, tikimės, kad keleivių bus tiek, kiek snaigių šiandien. Linkime visiems naudotis viešuoju transportu, nes kiekvieną kelionės tikslą galima pasiekti autobusu“, – kalbėjo direktorė.
Į autobusų pristatymo šventę atvyko ir gamintojų – UAB „Transmitto“ atstovai: vykdantysis direktorius Ervinas Vaišnoras ir viešųjų pirkimų bei nuomos vadovas Karolis Baravykas.
Svečiai pasidžiaugė galėdami dalyvauti tokioje gražioje autobusų perdavimo šventėje, prisidėti prie miesto tvarumo. Pasak jų, pasirinkti tikrai geri autobusų modeliai, autobusai puikiai sukomplektuoti, turėtų sėkmingai važiuoti ne vieną šimtą tūkstantį kilometrų.
Su puikiu pirkiniu Savivaldybės vadovus, Autobusų parko direktorę ir kolektyvą sveikino Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis, Savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos prezidentas Edmundas Mulokas.
Naujus autobusus pašventino Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas kun. Darius Vasiliauskas, „Stop“ juostą, žyminčią autobusų startą, perkirpo Savivaldybės meras P. Isoda, „Marijampolės autobusų parko“ direktorė D. Venčkauskienė, UAB „Transmitto“ vykdantysis direktorius E. Vaišnoras.
Snieguotą ir žvarbią dieną susirinkusius šildė šokių grupė ,,Arabeskas“.
Autobusai pritaikyti priemiesčio keliams
Autobusų įsigijimo starto pradžia – šių metų gegužės 15d., kuomet UAB „Marijampolės autobusų parkas“ ir UAB „Transmitto“ pasirašė sutartį dėl dešimties naujų priemiesčio tipo „Iveco Bus Crossway Le Natural Power“ autobusų pirkimo.
12 metrų ilgio, žemagrindį autobusą varo šiuo metu pats naujausias ir moderniausias „Iveco“ gamintojo 8,7 litrų darbinio tūrio, šešių cilindrų „Cursor 9“ CNG tipo (suslėgtomis gamtinėmis dujomis varomas) variklis.
Dėl to, kad autobusai varomi alternatyviu kuru – suslėgtomis gamtinėmis dujomis, šios transporto priemonės priskiriamos netaršių kategorijai. Eksploatuojant tokio tipo transportą vežėjai gali naudoti ir biometaną (tai tvarus, pažangus, alternatyvus kuras, pagamintas iš žaliavų). Taip galima pasiekti dar aukštesnę visiškai netaršios transporto priemonės kategoriją.
Įrengtos specialios, ketvirtos kategorijos suslėgtų gamtinių dujų saugyklos, kurias užpildžius autobusas gali įveikti 500–600 km atstumą, kurio visiškai užtenka aptarnaujant bet kokį Marijampolės savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutą.
Be modernių ir ekologiškų gamintojo sprendimų, visos transporto priemonės yra puikiai pritaikytos visiems keleiviams: autobuse įrengtos 44 sėdimos vietos, 37 stovimos ir papildoma vieta keleiviui su judėjimo negalia.
Žemagrindis autobusas patogus įlipti ir išlipti vyresnio amžiaus keleiviams, jaunoms šeimoms su vaikų vežimėliais, sunkiau judantiems asmenims, taip pat žmonėms su įvairia negalia. „Bevielis internetas, USB ir USB-C įrenginių įkrovimo lizdai, oro kondicionierius, autonominis šildymas, ryškios ir didelės maršrutų švieslentės, garso pranešimai keleiviams autobuso viduje ir keleiviams laukiantiems stotelėje, įdiegta Marijampolės savivaldybės elektroninio bilieto sistema, leidžia viešuoju transportu naudotis patogiai bet kuriam keleiviui“, – apie naujuosius autobusus pasakojo Robertas Dobrovolskis, Marijampolės autobusų parko Eksploatacijos skyriaus viršininkas.
Pasak R. Dobrovolskio, kadangi autobusai pagaminti šiais metais, atitinka ne tik griežtus ekologinius standartus, tačiau ir labai svarbius eismo saugumo šiuolaikinius reikalavimus. Pažangios stabdžių antiblokavimo ir traukos kontrolės sistemos, saugos diržai kiekvienam keleiviui, aktyvi pėsčiųjų ir aklos zonos sistema, kelio ženklų skaitymo ir vairuotojo budrumo stebėjimo sistemos taip pat užtikrina, kad kelionė autobusu būtų ne tik patogi, bet ir maksimaliai saugi.
Svarbu ir tai, kad autobusams gamintojas įsipareigojo suteikti penkerių metų arba 350 tūkst. km gamintojo garantiją bei apmokyti UAB „Marijampolės autobusų parkas“ darbuotojus, kaip tinkamai naudoti ir eksploatuoti šias transporto priemones.
Vieno autobuso kaina – 250 tūkst. eurų, visas pirkinys Marijampolės autobusų parkui atsiėjo apie 2,5 mln. eurų.
