Sprendimai dėl naujų projektų
Pirmadienį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyta aštuoniolika klausimų. Posėdžiui pirmininkavo Sandra Stankevičienė, laikinai paskirta vykdyti kai kuriuos mero įgaliojimus. Vietos savivaldos įstatymas numato galimybę dėl mero nedarbingumo ar atostogų įgalioti Tarybos narį vesti posėdį.
Padidintas atlyginimas, pritarta bokštelio įsigijimui
Posėdžiauti Taryba pradėjo linksma gaida – su gimtadieniu pasveikinti Eduardas Norkus ir Marius Žitkus, o paskui pereita prie klausimų svarstymo. Nuo 2025 m. gruodžio 1 d. nuspręsta padidinti atlyginimą Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolierei Ingai Pečiulaitienei. Padidinti atlyginimą kontrolierė prašė dėl išaugusio darbo krūvio ir vis sudėtingesnių darbų. Jai nustatytas pareiginės algos koeficientas – 2,1 bazinio dydžio, buvo 1,86 BD.
Posėdyje patvirtinti įmokų už komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų surinkimą ir tvarkymą Kazlų Rūdos savivaldybėje dydžiai. Jie išlieka tokie patys.
Taryba sutiko, kad UAB „Kazlų Rūdos energija“ lizingo sutarties pagrindu įsigytų automobilinį bokštelį, kainuojantį iki 85 tūkst. eurų be PVM. Savivaldybės lėšos sprendimui įgyvendinti nebus naudojamos. Bendrovės teigimu, įsigiję bokštelį jie paslaugas teiks efektyviau, kokybiškiau, racionaliau ir operatyviau.
Reglamento pakeitimams pritarta
Svarstant Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimus, klausimų kilo opozicijai.
Marius Žitkus, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas, klausė, kas yra šios idėjos autorius. Tarybos narį sudomino pakeitimas, kad Tarybos mažumos atstovai ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki Tarybos mažumos valandos turi raštu pateikti klausimus per Tarybos posėdžių sekretorių. „Idėja gal gimė iš logiško noro turėti laiko paruošti atsakymus į opozicijos klausimus, tačiau praktika rodo, kad posėdžiaujant paprastai turimi atsakymai į užduotus klausimus. Nesuprantu ir žodžio „privalo“ pateikti. Jeigu nepateiksime klausimų, ar opozicijos valanda įvyks? Norėčiau, kad įstatyme ši nuostata atsispindėtų“, – kalbėjo M. Žitkus. Politikui taip pat atrodė nelogiškas dar vienas pakeitimas Reglamente. Mat atsakymus mažumai pateikti numatyta per penkias darbo dienas. Tuomet kyla klausimas, kodėl mažuma pateikti klausimus privalo per tris.
„Antrasis Tarybos veiklos reglamento įstatymo variantas buvo logiškas, tiko ir pozicijai, ir opozicijai, tad siūlau pasilikti prie jo“, – sakė M. Žitkus.
Pajamų iš verslo liudijimų mažėja
Taryba pritarė sprendimo projektui dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2026 metais vykdomai veiklai. Rasa Avietynienė, Ekonominės plėtros ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, informavo, kad siūloma nekeisti pernai metais nustatyto mokesčio. Pakeitimas tik toks, kad atsirado nauja lengvata bedarbiams, kuriems suteiktas ilgalaikio bedarbio statusas Užimtumo tarnyboje. Taip pat ši lengvata gali būti taikoma verslo liudijimui su kitais asmenimis.
Tarybos nariams buvo pateikta palyginamoji informacija apie surenkamas lėšas iš verslo liudijimų ne tik Kazlų Rūdos savivaldybėje, bet ir aplinkinėse. Pasak R. Avietynienės, pastebima mažėjimo tendencija, lėšų surenkama mažiau. Praėjusiais metais Savivaldybėje verslo liudijimus įsigijo 263 gyventojai, lengvatos pritaikytos 175 asmenims. Už verslo liudijimus buvo sumokėti 6705 Eur.
Bus tiesiamas dviračių takas per Ąžuolų Būdą
Tarybos nariai pritarė projekto „Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros vystymas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ II etapui. Investicijos bus skiriamos pėsčiųjų ir dviračių takui prie kelio Mauručiai–Vinčai–Puskelniai per Ąžuolų Būdą sutvarkyti. Tam reikia 537 tūkst. Eur. Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos būtų 487 tūkst. Eur, Savivaldybės biudžeto – 85 tūkst. 950 Eur.
Nuolatiniams globotojams padidintas darbo užmokestis
Tarybos nariai pritarė, kad nuolatiniams globotojams būtų padidinti atlyginimai. Nuolatiniam globotojui bus mokamas trijų (buvo dviejų) minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžio atlygis per mėnesį už faktiškai prižiūrimą vaiką. Atlygis didinamas už kiekvieną kitą vaiką po 0,75 MMA, jeigu nuolatinis globotojas prižiūri daugiau kaip vieną vaiką. Šio sprendimo projekto tikslas – skatinti naujų nuolatinių globotojų pritraukimą, kad jų būtų daugiau, o be tėvų likusius vaikus nereikėtų atiduoti į globos namus.
Pasak Tarybos narės Sigitos Mikalauskienės, globotojų šiandien labai trūksta. Savivaldybėje yra du budintys globotojai, o vienas pretenduoja tapti nuolatiniu.
Mokesčio tarifai nekilnojamam turtui – pozityvūs
Tarybos nariai nustatė Savivaldybės teritorijoje esančiam nekilnojamajam turtui mokesčio tarifus 2026 metams. Didelėms ir vidutinėms įmonėms, kuriose dirba daugiau kaip 75 proc. darbuotojų, deklaravusių Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenamąją vietą, bus taikomas 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas. Labai mažoms ir mažoms įmonėms – 0,5 proc., apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamajam turtui – 5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
Kitos paskirties inžineriniams statiniams – (vėjo jėgainėms) – 3 proc. Pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės daliai, viršijančiai šio sprendimo 2 punkte nustatytą neapmokestinamąjį dydį taikoma 0,1 proc. pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės.
Fiziniams asmenims priklausančiam komercinės paskirties nekilnojamajam turtui – 0,5 proc. Kitiems ūkio subjektams – 1 proc. Pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės neapmokestinamasis dydis – 450 tūkst. eurų, atsižvelgiant į nekilnojamojo turto mokestinę vertę.
Pasak Tarybos nario M. Žitkaus, tai vienas rimčiausių klausimų iš pastaruoju metu svarstomų, kuris susijęs su šalies mokestiniais pokyčiais nuo kitų metų. Tarybos pranešimas parengtas labai kvalifikuotai, kokybiškai, įtraukiant į svarstymą verslininkus. Projektas pozityvus gyventojams. „Įdomu, ar kas paprognozavo, kiek Savivaldybė išloš, o kiek praloš patvirtinus tokius tarifus.
Atlikau analizę sau pačiam, nepretenduoju nei į profesionalo, nei į eksperto nuomonę, bet esmė, kad Savivaldybė, numažindama nekilnojamo turto mokesčio tarifus atskleidžia savo pozityvų veidą, bet dėl turto verčių indeksavimo, kurį daro jau ne Savivaldybė, mūsų savivaldybėje turto vertė išauga apie 80 procentų. Tai savivaldybei leistų sugeneruoti papildomai nuo 300 tūkst. iki 400 tūkst. papildomų lėšų. Šios pajamos leistų spręsti su turtu susijusias dotacijas, kartu su šiuo mokesčiu mes prisidėsime prie Valstybės gynimo stiprinimo“, – sakė M. Žitkus.